Galatasaray’da ayrılık! Emre Mor…

Sezon başında İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor, istenilen performansı gösteremedi. Sezon başından bu yana takımda çok fazla forma bulamayan genç oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği şansları da değerlendiremedi.

Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan Emre Mor, takıma gol veya asist katkısında bulunamadı.

SOSYAL MEDYADA “GALATASARAY” YAZISINI SİLDİ

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, genç oyuncunun takımdan gönderilmesi yönünde karar verdi. Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesaplarındaki “Galatasaray” yazısını kaldıran Emre Mor'un, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İngiltere Premier Lig'de transfer görüşmesi yapmak için izin isteyen ve bir süredir görüşmelerini sürdüren Emre Mor, istediği takımı bulamayınca İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam etti. Şu anda transferi için İngiltere dışından da bir takım bulduğu belirtilen Emre Mor'un yakın zamanda Galatasaray macerasını sonlandırması bekleniyor. (DHA)