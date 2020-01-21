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Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek final için son şans!
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek final için son şans!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ikinci maçları sürüyor. Bu akşam Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk edecek. İlk maçın golsüz tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselmek isteyen iki takımın bu zorlu mücadelesinden tüm detayları sayfamızdan görebilirsiniz. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesindeki son gelişmeler.

21 Ocak 2020 18:10

Fenerbahçe Kayserispor maçına artık az bir zaman kaldı. İki takım taraftarlarının da heyecanla beklediği karşılaşmadan galip ayrılan ekip çeyrek finale yükselecek. İlk karşılaşmada alınıan 0-0’lık sonucun ardından finale giden yolda iki takım da galibiyet için gol ve goller arayacak. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç saat kaçta başlayacak? İşte mücadeleden tüm detaylar.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV’den canlı olarak ekranlara gelecek.

ALTAY, EMRE VE GUSTAVO YEDEK

Kayserispor karşısında sahaya süreceği 11’i ölçüde belirleyen teknik direktör Ersun Yanal’ın Gaziantep FK karşısında ilk 11’de yer alan futbolcular Altay Bayındır, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo’yu bu maçta yedek soyunduracağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğluü, Deniz Türüç, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç

KAYSERİSPOR: Hakan Arıkan, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic

Son güncelleme 18:10 | 21 Ocak 2020
Fenerbahçe kayserispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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