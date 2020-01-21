Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek final için son şans!

Fenerbahçe Kayserispor maçına artık az bir zaman kaldı. İki takım taraftarlarının da heyecanla beklediği karşılaşmadan galip ayrılan ekip çeyrek finale yükselecek. İlk karşılaşmada alınıan 0-0’lık sonucun ardından finale giden yolda iki takım da galibiyet için gol ve goller arayacak. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç saat kaçta başlayacak? İşte mücadeleden tüm detaylar.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında bu akşam Fenerbahçe sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma ATV’den canlı olarak ekranlara gelecek.

ALTAY, EMRE VE GUSTAVO YEDEK

Kayserispor karşısında sahaya süreceği 11’i ölçüde belirleyen teknik direktör Ersun Yanal’ın Gaziantep FK karşısında ilk 11’de yer alan futbolcular Altay Bayındır, Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo’yu bu maçta yedek soyunduracağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğluü, Deniz Türüç, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç

KAYSERİSPOR: Hakan Arıkan, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic