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Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? İşte FB kupa maçına dair detaylar…
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? İşte FB kupa maçına dair detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı bugün Fenerbahçe Kayserispor maçı ile devam edecek. İlk maçlarını tamamlayan iki ekip rövanş için sahada olacak. Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Peki Fenerbahçe Kayserispor kupa maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kupa maçının saati ve kanalı...

21 Ocak 2020 08:19

Taraftarların heyecanı Ziraat Türkiye Kupası’nda sona yaklaşıldıkça artıyor. Fenebahçe Kayserispor ve Kırklarelispor Başakşehir maçları ile başlayacak olan son 16 turu rövanş heyecanı yarın da devam edecek. Kupa maçlarının yayınlanacağı kanal sabit olmamasından dolayı Fenerbahçe Kayserispor maçının hangi kanalda saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16’ya kalan Hes Kablo Kayserispor rövanş karşılaşmasında 21 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 08:19 | 21 Ocak 2020
fb Fenerbahçe Hangi kanalda kayserispor kupa maçı saat kaçta Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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