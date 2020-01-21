Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda saat kaçta başlayacak? İşte FB kupa maçına dair detaylar…

Taraftarların heyecanı Ziraat Türkiye Kupası’nda sona yaklaşıldıkça artıyor. Fenebahçe Kayserispor ve Kırklarelispor Başakşehir maçları ile başlayacak olan son 16 turu rövanş heyecanı yarın da devam edecek. Kupa maçlarının yayınlanacağı kanal sabit olmamasından dolayı Fenerbahçe Kayserispor maçının hangi kanalda saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16’ya kalan Hes Kablo Kayserispor rövanş karşılaşmasında 21 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.