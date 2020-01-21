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CANLI | Fenerbahçe Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI | Fenerbahçe Kayserispor

Ligin ikinci yarısına Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, kupada da çeyrek final için Kayserispor karşısında galibiyet arıyor. Saat 20.30'da başlayacak olan maçın tüm detayları SKOR'da... Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

21 Ocak 2020 19:16

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe ile Kayserispor rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk maçın 0-0 bittiği eşleşmede takımlar çeyrek finale yükselmek için sahada…

Ülker Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçın başlama saati 20.30…

KADROLAR

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Adil Rami, Jailson, Deniz, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Rienstra, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets

Gaziantep FK maçında çift sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Vedat Muriqi ile sakat olan Hasan Ali Kaldırım ve Moses bu maçta yok!

İlk maçın 0-0 bittiği eşleşmede Fenerbahçe’ye tur için galibiyet şart. Mücadelenin 90 dakikası golsüz eşitlikle geçilirse maç uzatmaya gidecek. Kayserispor gollü beraberlik ve galibiyette Ziraat Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdıran taraf olacak.

Son güncelleme 19:19 | 21 Ocak 2020
Fenerbahçe kayserispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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