Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izle! Fener çeyrek final peşinde!

Fenerbahçe ile Kayserispor bu akşam saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçından galip ayrılan takım adını çeyrek finale yazdırmış olacak. Fenerbahçe Kayserispor maçını canlı izlemek ve karşılaşmadan önemli aları takip etmek için haberimizde paylaştığımız bağlantıyı kullanmanız yeterli. İşte Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı izleme sayfası ve detaylar.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz, Luiz Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rodrigues, Kruse, Mevlüt

Kayserispor: İsmail, Lopes, Oğuzhan, Djedje, Hasan Hüseyin, Rienstra, Yasir, Gustavo, Emre Demir, Mario, Kravets

KAYSERİSPOR’DA TRANSFER

Kayserispor, Galatasaray’dan Emre Taşdemir ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in isteği doğrultusunda sarı kırmızılı kulübe transfer olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek. Kiralık olarak anlaşmaya varılan Emre Taşdemir ile 6 aylık anlaşıldı.

EMRE TAŞDEMİR KİMDİR?

8 Ağustos 1995 Ankara doğumlu olan Emre Taşdemir sol bek ve zaman zaman sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1,76 boyundaki 25 yaşındaki oyuncu, futbola 2007 yılında Turanspor’da başladı ve 2009 yılında Osmanlıspor’a, 1 yıl sonra da Ankaragücü’ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü’ndeyken profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesih ederek Bursaspor’a gitti. 2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım’a kadar yükseldi. 10 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray ile anlaşan Emre Taşdemir, ligin ikinci yarısında Kayserispor forması giyecek.