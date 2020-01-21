Eskişehir Stadı Meclis’e taşındı

Kemal Atlan / SÖZCÜ TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un maçlarını oynadığı ve 3 yıl önce açılışı yapılan Yeni Eskişehir Stadyumu, Valilik tarafından çatısındaki problemlerden dolayı kullanıma kapatılmıştı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu stat 3 yılda bu hale nasıl geldi? TOKİ bu stadı kime yaptırdı? Bakanlık bu çürük stadı nasıl kabul etti? Bu ihmalin, aymazlığın sorumlusu kim?” diye sordu.

Eskişehir Valiliği, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un maçlarını oynadığı ve TOKİ tarafından yapıldıktan sonra 20 Kasım 2016'da açılan 32 bin 507 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadyumu’nun çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında yoğun kar yağışının ardından hasar meydana geldiği için geçici süreyle kapatıldığını açıklamıştı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TOKİ'nin yaptığı stadı Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Çakırözer bir süredir kapalı olan stadyumla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Anadolu Yıldızımız Eskişehirsporumuzun yüzlerce galibiyet kazandığı Atatürk Stadyumu yıkılarak yerine Yeni Atatürk Stadyumu yapıldı. İktidar yöneticileri övünerek bahsettiler bu stadyumdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir mitinglerinde ‘UEFA standartlarında çok modern bir stadyumu Eskişehir'e kazandırıyoruz' denildi. Yöneticiler tarafından ‘TOKİ'ye yaptırdık ve anahtar teslim anlaşma sağlandı. Bize her şeyi hazır şeklinde teslim etmelerinden sonra, bizim kullanım hakkımız ve sorumluluğumuz başlayacak' açıklamaları yapıldı. Ardından bu stadyumda Eskişehirspor’un maçları oynandı. Ama daha 3 yıl geçmeden stadyum ilk yoğun karda yıkıldı. Böyle mi çok modern stadyum oluyor? Ya maç oynandığı sırada bu hasar gerçekleşseydi ne olacaktı?”

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“ÇÜRÜK STATI KİM KABUL ETTİ?”

“Yeni Atatürk stadyumu için ne kadar harcandı?” diyen Çakırözer; “Bu stat 3 yılda bu hale nasıl geldi? TOKİ bu stadı kime yaptırdı? Müteahhit firmanın daha önce spor kompleksi deneyimi var mıydı? Gençlik ve Spor Bakanlığı bu çürük haliyle bu stadı nasıl kabul etti? Kabulde kimlerin imzası var, TOKİ mi Bakanlık mı? Teslim alınırken stadyumun hataları fark edilmedi mi? Teslim raporunun altına kim imza attı? Bu ihmalin, aymazlığın sorumlusu kim?” sorularını yöneltti.

Stadun en az 1.5 yıl kullanılamayacağını söyleyen Utku Çakırözer, “65 yıllık Anadolu'nun yıldızı Eskişehirspor kendi evinde statsız kaldı. 1. Ligde zor durumda olan Eskişehirspor, Eskişehir'de seyircisinin önünde oynayamaz hale geldi. Küme düşerse hesabını kim verecek?” ifadelerini kullandı.

“KİM, NASIL KABUL ETTİ? AÇIKLAYIN!”

Çakırözer, hazırladığı soru önergesiyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan şu sorulara yanıt istedi:

– TOKİ yeni stadı hangi müteahhit firmaya yaptırmıştır? Bu firmanın daha önce spor kompleksi tecrübesi var mıdır? Stadın toplam proje bedeli kaç TL'dir?

– Stadyumun teslim alınmasında herhangi bir kusura rastlanmamış mıdır? Rastlandıysa stat nasıl kabul edilmiş ve açılmıştır?

– Stadyumun kabulüne TOKİ mi, Gençlik ve Spor Bakanlığı mı onay vermiştir? Stadın 3 yılda çökmesinin ardından kabule imza atan kamu görevlileri hakkında herhangi bir inceleme/soruşturma başlatılmış mıdır?

– Stadyumun teslim alınmasının ardından geçen 3 yıl içinde herhangi bir bakım/onarım işlemi yapılmış mıdır? Bakım/onarım işlemleri kim tarafından yapılmaktadır?

– Çökmenin ardından stadyumun yeniden hizmete açılması için bir planlama yapılmış mıdır? Bakım onarım işlemleri kim tarafından yapılmaktadır? Bakım onarım işlemelerinin süresi için yapılan planlama nedir?

– Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOKİ tarafından başka kentlerde yapılan statlarda da benzer sorunlar var mıdır?