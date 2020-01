Eski NBA oyuncusu Delonte West zor günler geçiriyor

2004 ile 2012 arasında NBA’de forma giyen Delonte West’in önce bir kişi tarafından dövüldüğü ardından da polis tarafından tutuklandığı görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu. Eski oyuncunun hangi sebepten dolayı kavgaya karıştığı ve polisle münakaşa yaşadığı bilinmezken içinde bulunduğu hal basketbol severleri endişelendirdi. Bir süredir evsiz olan West’in daha önce zihinsel rahatsızlıkları olduğu konuşuluyordu.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it's crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6

— Measha⚡️ (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020