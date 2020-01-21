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Eski NBA oyuncusu Delonte West zor günler geçiriyor
NBA

Eski NBA oyuncusu Delonte West zor günler geçiriyor

Eski NBA oyuncusu Delonte West'in yol ortasında dövülüp ardından tutuklandığı videosu sosyal medyaya düştü. Henüz 36 yaşındaki West'in hali basketbolseverleri endişelendirdi.

SKOR DIŞ HABER 21 Ocak 2020 12:50

2004 ile 2012 arasında NBA’de forma giyen Delonte West’in önce bir kişi tarafından dövüldüğü ardından da polis tarafından tutuklandığı görüntüleri sosyal medyada büyük yankı buldu. Eski oyuncunun hangi sebepten dolayı kavgaya karıştığı ve polisle münakaşa yaşadığı bilinmezken içinde bulunduğu hal basketbol severleri endişelendirdi. Bir süredir evsiz olan West’in daha önce zihinsel rahatsızlıkları olduğu konuşuluyordu.

Birleşik Devletler’in başkenti Washington’da çekilen görüntülerde West’in önce bir yabancı tarafında yol ortasında dövüldüğü, ardından da elleri arkadan kelepçeli şekilde kendisini kameraya çeken kişiye cevap verdiği görülüyor. Videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından oyuncunun üniversiteden eski takım arkadaşı, Orlando Magic efsanesi Jameer Nelson, 36 yaşındaki eski basketbolcunun tıbbi destek alması gerektiğini ve her durumda West’e destek vereceğini söyledi.

Delonte West lige ilk tur 24. sıra seçimi olarak Boston Celtics’le merhaba demiş; ardından Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks formaları giymişti. Guard pozisyonunda forma giyen oyuncu Cavs döneminde yaklaşık 10 milyon dolar bir kontrata imza atmayı başarmıştı.

Son güncelleme 13:05 | 21 Ocak 2020
Boston Celtics Cleveland Cavaliers Dallas Mavericks Delonte West NBA Seattle Supersonics
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
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4 Fenerbahçe
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5 Alanyaspor
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