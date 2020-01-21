Emiliano Sala’nın ölüm yıl dönümü… Sır perdesi hala çözülemedi

Ligue 1 takımlarından Nantes’tan Premier Lig ekibi Swansea City’ye transfer olmak için Fransa’dan İngiltere’ye giderken geçirdiği uçak kazası sonrası hayatını kaybeden Emiliano Sala’nın hayatını kaybetmesinden bu yana tam bir yıl geçti. Ailesinin kaza ile ilgili şüpheleri hala giderilemedi. Uçağı neden deneyimsiz bir pilotun kullandığı, cevaplanması gereken en önemli soru olarak kaldı.

Nantes ile Swansea City arasında bonservisin ödenip ödenmeyeceği de dahil çirkin bir sürecin başlamasına neden olan Emiliano Sala’nın ölümünün yeterinde derin bir soruşturulmadığını savunan Arjantinli futbolcunun ailesi, yetkilere isyan etmişti. Emiliano Sala'nın annesi Mercedes Taffarel, sorumluların bir an önce ortaya çıkarılmasını istemişti. Mercedes Taffarel, “Kaza ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Hata pilotta mı, uçakta mı yoksa havayolu şirketinde mi? Adaletin bir an önce yerini bulmasını diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Emiliano Sala'nın neden ve nasıl öldüğünü öğrenmek için beklediklerini belirten Mercedes Taffarel, şunları söylemişti:

“Kazada sorumlu kim? Bunu en kısa zamanda öğrenmek istiyorum. Bu bekleyiş gerçekten çok zor. Sorumluların ortaya çıkarılıp gerekli cezaları alması gerekiyor. Kaza ile ilgili birçok şey duyuyoruz. Pilot o gün uçuşa gelmiyor. Onun yerine başkası pilot kabinine oturuyor. Bunlar kafamızı karıştırıyor. Bunları İngiliz polisine sorduk ancak hala istediğimiz cevapları alamıyoruz. Sadece ama sadece gerçeği öğrenmek istiyoruz. Sorumlular Emiliano Sala'nın hayatını kaybetmesinin bedelini ödemeli…”

SALA ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Emiliano Sala’nın kuzeni Martin Gatti, olayın kaza olmadığını savunmuştu. Sala'nın cenaze töreninin ardından konuşan Martin Gatti, ”Bu çok kişisel bir bakış açısı ama bana göre Sala öldürüldü. Bunu mahkemenin araştırması gerekiyor. En baştan sonuna kadar her şey araştırılmalı. Uçak düştü ve iki kişi hayatını kaybetti denilerek bu olay kapatılamaz” demişti.

Kazayla ilgili en başından beri ‘tutarsızlıklar' gördüğünü söyleyen Gatti, “Emiliano'nun uçağa zorla bindirildiğini düşünüyorum. Uçak iyi durumda değil, pilot uçuşa hazır değil ve yalnız. Üstelik gece yola çıkılıyor. Peki Sala'nın temsilcileri neredeydi? Tekrar ediyorum, Sala'nın temsilcileri neredeydi?” sorusunu sormuştu.

PİLOTUN VE SALA’NIN MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sala'nın bindiği uçağın pilotu olan David Ibbotson, Sala'yı daha önce Galler'den Fransa'ya uçurmuştu. Ibbotson'un dönüş yolculuğu öncesinde Facebook'tan bir arkadaşına “Aletli iniş sistemi (ILS) konusunda biraz paslanmışım” mesajı attığı tespit edilmişti.

Öte yandan Emiliano Sala’nın WhatsApp görüşmeleri de ortaya çıkmıştı. Bu mesajlarda Sala, Cardiff City'e gitmek istemediğini açıkça belirtirken Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın tek derdinin para olduğunu dile getirilmişti.

İşte Sala'nın, transfer konusunda duygularını ifade ettiği o mesajlar:

“Dün gece, menajerim Meissa'ya mesaj attım. Birkaç saat sonra beni aradı. Nantes başkanının oğlu Frank Kita'nın kendisini aradığını söyledi. Beni satmak istiyorlarmış. Cardiff'ten teklif varmış. Nantes, yüklü bir miktar para için pazarlık etmiş. Resmen oraya gitmemi istiyorlar. Tamam, güzel bir sözleşme ama futbol açısından baktığımda hiç ilgimi çekmiyor.”

‘GÜÇLÜ KONUMDA OLMAK UMURUMDA DEĞİL'

“Oraya gitmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Cardiff'e gitmekten korkmuyorum. Kariyerim boyunca birçok şeyle başa çıktım, oraya da gider savaşırım, bu beni korkutmaz. Ama Meissa, benim için daha iyi bir seçenek bulmalı. Cardiff'e gitmemi istemiyor o yüzden tekliflerini reddetmiş. Bizim elimizin güçlü olduğunu düşünüyor, hem de her açıdan. Oyun açısından, sözleşme açısından… Ancak bu benim umurumda değil. Güçlü konumda olmak umurumda değil.”

“Futbol olarak da sözleşme olarak da daha ilginç bir seçenek bulmak istediğim doğru. Ancak bazen, istediğimiz her şey aynı anda olmuyor. Öte yandan Başkan Kita ile konuşmak istemiyorum çünkü sinirlenmekten çekiniyorum. Onunla yüz yüze gelmekten iğreniyorum. Sırf yüksek bir fiyata pazarlık yaptı diye beni Cardiff'e yollamak istiyor. İstediği parayı alacakmış, öyle mi? Hem oraya gitmemi istiyor, hem de fikrimi bile sormuyor. Düşündüğü tek şey para.”

‘KİMSE NELER YAŞADIĞIMI GÖRMÜYOR'

“Anlayacağın işler çığırından çıktı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sana da söylediğim gibi, her sabah kalkıp yüzümü görmek zorunda olan benim. Kimse benim içimde neler yaşadığımı görmüyor. Çok zor bir durumdayım. Kendini benim yerime koyacak çok fazla insan yokmuş gibi hissediyorum.”

Tarafsız gazetecilik kuralları sebebiyle Waldemar Kita ile de görüşen l'Equipe, Sala'nın bu sözlerinin doğru olup olmadığını sordu. Çok şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek sözlerine başlayan Kita, “İnsanlara olabildiğince iyi davranıyorum, ancak başkalarının farklı hissedebileceğini kabul etmek zorundayım. Ne yazık ki bu saçma sapan kaza yaşandı. O bir çocuktu ve iyi eğitimliydi. Eğer bugün hayatta olsaydı çok mutlu olurdu diye düşünüyorum. O sözlerin, kendi sözleri olduğunu düşünmüyorum” açıklamalarında bulundu.

‘CARDİFF BENİMLE HİÇ İLETİŞİME GEÇMEDİ'

Sala transferiyle ilgili tek istediği şeyin para olup olmadığı sorulduğunda Kita, şöyle cevap verdi: “Eğer tek istediğim para olsaydı o şekilde davranmazdım. Sonuçta transfer sonuçlandığında, komisyonlar dağıtıldığında geriye pek bir şey kalmıyor. Şu anda o parayı görmek bile istemiyorum. Böyle trajik bir şekilde ölen biri üzerinden para kazanmayı istemem. Hiç ilgimi çekmiyor. Bu, avukatların işi, benim değil. Cardiff benimle hiç iletişime geçmedi, görüşmeyi hiç istemediler. İmzalar atıldığında artık o oyuncudan ben sorumlu değilim. Bizimle vedalaşmaya geldiğinde çok mutluydu. Onunla ilgilenen ve ondan sorumlu olan Cardiff'ti.”

Ses kaydında kendisinden pek hoşlanmadığını dile getiren Sala'nın maaşında artışa gittiğini dile getiren Kita, karşılığında bir teşekkür dahi duymadığını ifade etti.

“Ona her ay 30 bin euro ödedim ve karşılığında bir teşekkür bile alamadım. Onunla konuşmak zordu. Bir şey mi kaçırdım? Bu konu hakkında düşünmeliyim. Birine 6 ay boyunca ekstradan 30 bin euro ödüyorsunuz ama karşılığında bir teşekkür bile almıyorsunuz. Anlayamıyorum, gerçekten. Onu yüreklendiren bendim. Sonrasında gitmek istediğini söyleyen de oydu.”