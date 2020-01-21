Emiliano Sala kimdir?

Bordeaux, Niort, Caen ve Nantes takımlarında forma giyen Emiliano Sala, son olarak Cardiff City’e transfer olmuştu. İşte Emiliano Sala hakkında merak edilenler…

EMILIANO SALA KİMDİR?

31 Ekim 1990 doğumlu Emiliano Sala Arjantin'in Cululu las Colonias kentinde dünyaya geldi. 1.87 boyundaki forvet son olarak Fransız ekibi Nantes forması giyiyordu.

Emiliano Sala profesyonel kariyerine Bordeaux'ta başladı. Daha sonra sırasıyla kiralık olarak Niort, Caen formaları giydi. Golcü oyuncu 2015 yılında ise 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nantes'a transfer olmuştu. 21 Ocak 2019’da geçirdiği uçak kazası sonucu yaşamını yitirdi. Emiliano Sala`nın ölüm yıl dönümü... Sır perdesi hala çözülemedi Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, geçtiğimiz yıl bugün geçirdiği uçak kazası sonrası hayatını kaybetti. Emiliano Sala`nın ölümüne neden olan kaza ile ilgili soru işaretleri hala yanıt bulamadı. İlgili Haberi Oku