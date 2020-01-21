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Emiliano Sala kimdir?
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Emiliano Sala kimdir?

Emiliano Sala geçen yıl bugün geçirdiği uçak kazası sonucu hayatını kaybetti. Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçağın düşmesi ile ilgili soru işaretleri henüz yanıtlanmış değil. Peki Emiliano Sala kimdir?

21 Ocak 2020 12:22

Bordeaux, Niort, Caen ve Nantes takımlarında forma giyen Emiliano Sala, son olarak Cardiff City’e transfer olmuştu. İşte Emiliano Sala hakkında merak edilenler…

EMILIANO SALA KİMDİR?

31 Ekim 1990 doğumlu Emiliano Sala Arjantin'in Cululu las Colonias kentinde dünyaya geldi. 1.87 boyundaki forvet son olarak Fransız ekibi Nantes forması giyiyordu.

Emiliano Sala profesyonel kariyerine Bordeaux'ta başladı. Daha sonra sırasıyla kiralık olarak Niort, Caen formaları giydi. Golcü oyuncu 2015 yılında ise 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nantes'a transfer olmuştu. 21 Ocak 2019’da geçirdiği uçak kazası sonucu yaşamını yitirdi. 21 Ocak 2020 Emiliano Sala`nın ölüm yıl dönümü... Sır perdesi hala çözülemedi Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, geçtiğimiz yıl bugün geçirdiği uçak kazası sonrası hayatını kaybetti. Emiliano Sala`nın ölümüne neden olan kaza ile ilgili soru işaretleri hala yanıt bulamadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:22 | 21 Ocak 2020
Emiliano Sala
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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