Damian Lillard’ın 60 sayılık performansı NBA’i salladı

NBA’de dün gece Portland Trail Blazers, yıldız oyuncusu Damian Lillard’ın 61 sayı, 10 ribaund ve 7 asistlik performansıyla Golden State Warriors’u uzatmalar sonucunda 129-124 yendi. Lillard’a takım arkadaşı Hassan Whiteside 15 sayı, 21 ribaundla eşlik ederken; Warriors’ta Alec Burks’un 33 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Damian Lillard 61 sayılık performansıyla NBA’de bu sezon bir oyuncu tarafından atılmış en yüksek sayıya ulaştı. Ayrıca bu performans rekor olarak Trail Blazers tarihine de geçti. Daha önceki rekor da bu sezon içinde Atlanta Hawks’a 60 sayı gönderen Lillard’a aitti.

NBA’de son 10 senede yalnızca 12 tane 60+ sayılık performans bulunuyor. Kobe Bryant, Carmelo Anthony, LeBron James, Kemba Walker, Devin Booker ve Klay Thomson’ın birer 60 sayılık performansı bulunurken, Damian Lillard’ın 2, James Harden’ın ise 4 kez 60 sayı barajını aşmayı başardı. Bu 12 performanstan en yükseği 70 sayıyla Devin Booker’a ait. Bir diğer dikkat çeken nokta, Şubat 2009 ile Ocak 2014 arasında hiçbir oyuncunun 60 sayılık performans gösterememiş olması.

NBA tarihinde Wilt Chamberlain’in 32, Kobe Bryant’ın 6, Michael Jordan ve James Harden’ın 4, Elgin Baylor’ın 3’er 60+ sayılık performansı bulunuyor.

@Dame_Lillard GOES OFF for a career-high 61 PTS (career-high 11 3PM), setting a new #MLKDay scoring record and lifting the @trailblazers to victory in OT! #RipCity @adidasHoops x #FreetoCreate pic.twitter.com/KLhoqBnts4

— NBA (@NBA) January 21, 2020