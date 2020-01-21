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CANLI İZLE: Chelsea Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig

CANLI İZLE: Chelsea Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'de 23. hafta maçları hafta içi oynanıyor. Bu haftanın da en çok dikkat çeken maçlarından biri Chelsea Arsenal mücadelesi. Peki Chelsea Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Chelsea Arsenal maçı canlı izleme linki...

21 Ocak 2020 19:58

Premier Lig’de istediğini bulamayan iki dev takım Chelsea ve Arsenal bu akşam mücadele edecek. Saat 23.15’te başlayacak Chelsea Arsenal maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberimizden mücadelenin canlı yayın linkini bulabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

CHELSEA ARSENAL CANLI İZLE

Arsenal son 10 Premier Lig maçında 2 kez kazanabildi. 5 maçta ise berabere kaldı.

Arsenal’in ligdeki son 5 maçında da ilk yarılarda gol oldu.

İki ekip arasındaki son 5 resmi maç beraberlikle bitti.

Arsenal, Premier Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda 13 puan kaybetti.

Son güncelleme 19:58 | 21 Ocak 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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