CANLI İZLE: Chelsea Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig’de istediğini bulamayan iki dev takım Chelsea ve Arsenal bu akşam mücadele edecek. Saat 23.15’te başlayacak Chelsea Arsenal maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberimizden mücadelenin canlı yayın linkini bulabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

CHELSEA ARSENAL CANLI İZLE

Arsenal son 10 Premier Lig maçında 2 kez kazanabildi. 5 maçta ise berabere kaldı.

Arsenal’in ligdeki son 5 maçında da ilk yarılarda gol oldu.

İki ekip arasındaki son 5 resmi maç beraberlikle bitti.

Arsenal, Premier Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda 13 puan kaybetti.