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Beşiktaş’ta sözleşme kıskacı!
Süper Lig

Beşiktaş’ta sözleşme kıskacı!

Mali yönden büyük sıkıntılarla boğuşan siyah-beyazlılar, taraftarın gönderilmesini istediği teknik heyet ve bazı futbolcuların yüksek maliyeti nedeniyle hareket edemiyor

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 21 Ocak 2020 07:46

Lider Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta taraftarlar isyanda, yönetim darda! Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya istifa sesleri yükselirken Oğuzhan, Boyd ve Lens gibi futbolcularla da yolların ayrılması isteniyor. Ancak mevcut yönetim, eski yöneticilerin yaptığı sözleşmelerden şikâyetçi. 3 yıllık sözleşme yapan Avcı'nın senelik ücreti 1.7 milyon Euro. Yönetim, kasadan 4.25 milyon Euro'nun çıkacak olması nedeniyle Avcı'yla yolları ayırmaya sıcak bakmıyor.

AYNI KADROYLA DEVAM

Tyler Boyd'la 3 yıllık sözleşme yapıldı ve ABD'li kanat oyuncusunun senelik ücreti 1.2 milyon Euro. 2.2 milyon Euro senelik ücret alan Jeremain Lens'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 3 sezonluk daha kontratı bulunan Oğuzhan Özyakup, 10 milyon TL kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, teklif olmayan bu futbolcuların sözleşmesini feshettiği takdirde 50-60 milyon TL'ye yakın bir meblağı ödemesi gerekecek. Çebi, bu nedenle sezon sonuna kadar mevcut kadroyla devam etmek istiyor.

Son güncelleme 07:46 | 21 Ocak 2020
ali aydın beşiktaş
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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