Beşiktaş’ta sözleşme kıskacı!

Lider Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta taraftarlar isyanda, yönetim darda! Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya istifa sesleri yükselirken Oğuzhan, Boyd ve Lens gibi futbolcularla da yolların ayrılması isteniyor. Ancak mevcut yönetim, eski yöneticilerin yaptığı sözleşmelerden şikâyetçi. 3 yıllık sözleşme yapan Avcı'nın senelik ücreti 1.7 milyon Euro. Yönetim, kasadan 4.25 milyon Euro'nun çıkacak olması nedeniyle Avcı'yla yolları ayırmaya sıcak bakmıyor.

AYNI KADROYLA DEVAM

Tyler Boyd'la 3 yıllık sözleşme yapıldı ve ABD'li kanat oyuncusunun senelik ücreti 1.2 milyon Euro. 2.2 milyon Euro senelik ücret alan Jeremain Lens'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 3 sezonluk daha kontratı bulunan Oğuzhan Özyakup, 10 milyon TL kazanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, teklif olmayan bu futbolcuların sözleşmesini feshettiği takdirde 50-60 milyon TL'ye yakın bir meblağı ödemesi gerekecek. Çebi, bu nedenle sezon sonuna kadar mevcut kadroyla devam etmek istiyor.