Beşiktaş’ın önlenemez çöküşü!

Ligde ikinci devrenin, 18. haftanın en önemli maçında Sivasspor lider gibi oynadı ve 10 kişi kalmasına rağmen kazandı. Bu galibiyet haklı bir galibiyetti Sivasspor için. Beşiktaş için şampiyonluk artık mucize. “Kalecin Alman olacak der” bu işi biraz bilenler. Ama Karius hariç herhalde! Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finalinde yaktıktan sonra yolu İstanbul'a düşen arkadaşımızın rehabilitasyon tedavisi tüm hızıyla sürüyor! 58 maçta 84 gol yedi Karius. Kalede sevimli bir hayalet var sanki! Gençlerbirliği maçı hariç, kupalar dahil son 7 maçında 6 yenilgi alan, orta sahası üretemeyen Beşiktaş'ın kadrosu, bakalım ligde ve kupada nereye gidecek çok merak ediyorum!

AVCI AV OLDU

Beşiktaş’ta en çok tartışılan isim Teknik Direktör Abdullah Avcı. Toplamda 27 resmi maça çıkan Avcı, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. 39 gol atmasına karşın 45 kez kalesini kapatamayan siyah-beyazlılar, iki karnesinde ekside görünüyor. 7. ve 14. haftalar arasında ligde müthiş bir grafik yakalayan Beşiktaş, bu tarihten sonra lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.

GALATASARAY DAHA İYİ

İlk devreye oranla fizik kondisyon ve dayanıklılık çok artmış Galatasaray'da. Takımın halletmesi gereken önemli maddelerin başında 60. dakika sendromu geliyor. Ligde yediği 16 golün 13'ü bu dakikadan sonra. Bu konu önemli. Gün gelir maçı döndüremezsiniz. Falcao, ligdeki 4 golü içeride attı. Deplasmanda nasıl daha faydalı olur? Çaresi bulunursa gol yollarında büyük avantaj yakalar Galatasaray. Saracchi'ye gelince… İlk lig maçında hücuma çıkışlarını çok beğendim. Asistini de yaptı. Savunmasının nasıl olduğunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz.

DEPLASMANDA KAZANMAK

Fenerbahçe bu sezon ilk kez arka arkaya iki deplasman maçını kazandı. Bu seri çoğalırsa, zirve yürüyüşü daha kolay olur. Ama takım savunması çok iyi değil Sarı Kanarya'nın. Öne bile geçse rakiplerine verdiği pozisyonlar büyük soru işareti. Bu sorunu teknik direktörden başkası çözemez.

CEZA YÖNETMELİĞİ

Lig maçı oynuyorsun, sarı kart görüp cezalı duruma düşüyorsun. İlk lig maçında yoksun. Fakat ikinci sarıdan kırmızı kart görürsen arada kupa maçı varsa ligde sahadasın. Ceza yönetmeliği kupa veya lig diye ayrılsa daha iyi olmaz mı? Dünyanın birçok ülkesinde bu böyle. Kafa karıştırmaya, maddelere ek yapmaya, şöyleye böyleye gerek yok. Herkesin kafası rahatlar!

GENEL KAPTAN GİTTİ

Kulüplerimizin eski yapılanmasında genel kaptan vardı. Transferlerden, malzemeciden, topların şişirilmesine kadar her şey ondan sorulurdu. Kimdi genel kaptan? Başkanın en yakın arkadaşı. Sabahı, akşamı başkanla geçer, isterse topu havaya diker, alkış isterdi! Sonra sportif direktör denilen kimlik çıktı karşımıza. Para vermeyen ama kritik kararlar alan bir rütbedir sportif direktör. Başkan kızarsa gönderiyordu yerlisini! “Bari yabancı sportif direktör gelsin, renk katsın” dediler. O da istifa etti. Ne görevmiş arkadaş! Futbol bu, atomu parçalayıp tekrar toplamıyoruz. Adı üzerinde: Basit ve güzel oyun.

FIRTINA ESMEYE DEVAM EDİYOR

Kasımpaşa'yı 6-0'la sahadan sildi. Resmi maçlarda ‘15'i gören Alexander Sörloth tam bir gol makinesi. Jose Sosa ustalık dersleri veriyor. Serbest vuruştan attığı gol sayısı 8 oldu. İç sahada Trabzonspor'dan puan almak çok zor. Mesele, Fırtına'nın deplasman galibiyeti serisi yakalaması.

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