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Beşiktaş kupada moral arıyor
Beşiktaş

Beşiktaş kupada moral arıyor

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında BB Erzurumspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, turu geçerek moral kazanmak istiyor.

21 Ocak 2020 10:34

Süper Lig'in ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetle siyah-beyazlılarda moraller yerle bir olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcuların kendisini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Bugün yapılacak olan tek antrenmanla maça hazırlanıp ardından kampa girecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kupada çeyrek finale yükselmek. Ligde zirvenin gerisinde kalan ve özellikle kupada sonuna kadar gitmek isteyen Avcı'nın ekibi, TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor karşısında hata yapmak istemiyor.

Erken gol fark getirir

Takımın moral kazanması ve alınacak sonucun lige de yansımasını isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, maçın başından itibaren rakibe baskı uygulamak istiyor. Hafta sonunda zorlu Göztepe ve ardından da Rizespor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, 2 deplasmanı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Avcı, özellikle kupada bir üst tura yükselmenin moral anlamında takımı pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyor.

Vodafone Park'ta yarın saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar, Tokat'ın yardımcılığını yapacak. (İHA)

Son güncelleme 10:34 | 21 Ocak 2020
beşiktaş türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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