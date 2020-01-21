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Beşiktaş Erzurumspor kupa maçı ne zaman? BJK BB Erzurumspor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş Erzurumspor kupa maçı ne zaman? BJK BB Erzurumspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Beşiktaş ve BB Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında karşı karşıya gelecekler. İlk maçta Erzurumspor sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yenerek avantajlı bir skor elde etmişti. Peki Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Ocak 2020 08:51

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek. İşte Beşiktaş BB Erzurumspor maçının kanalı ve saati…

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yarın yani 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Beşiktaş BB Erzurumspor maçı saat 20.30’da başlayacak ve Aspor kanalından canlı yayınlanacak.

SON 7 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET VAR

DHA’da yer alan habere göre; 7’nci ve 14’üncü haftalar arasında ligde müthiş bir grafik yakalayan Beşiktaş bu tarihten sonra lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığ 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Son dakikada galip gelinen Kasımpaşa maçında sonra Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’ye yenilen siyah beyazlılar, devre arasına Gençlerbirliği galibiyetiyle girdi. İkinci devreye kupada 3-2’lik B.B. Erzurumspor mağlubiyetiyle başlayan Abdullah Avcı ve öğrencileri, ligde de çok kritik Sivasspor maçından 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ı bu periyotta bu sezon çok başarısız olduğu UEFA Avrupa Ligi’ne 4-0’lık Wolverhampton mağlubiyetiyle veda ederken, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Anagold 24Erzincanspor’a da 2-0 yenildi.

Son güncelleme 08:51 | 21 Ocak 2020
beşiktaş bjk Erzurumspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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