Avustralya Açık’a ikinci gün maçlarıyla devam edildi

2020 sezonunun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta ikinci gün maçları oynanıyor. Tek erkeklerde favoriler yola devam ederken herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Klasmanın 1 numarası Rafael Nadal, Hugo Dellien’i 2 saat 2 dakika süren maçta Bolivyalı rakibini 6-2, 6-3 ve 6-0’la mağlup ederek Melbourn’e merhaba dedi. 5 numaralı seri başı Avusturyalı Dominic Thiem, Fransız Adrian Mannarino ile karşılaştı. Thiem 6-3, 7-5 ve 6-2 ile bir üst tura yükselen taraf oldu.

Tek kadınlarda seri başı raketler bir üst tura yükseldi. 2 numaralı seri başı Karolina Pliskova, Kristina Mladenovic’i 6-1 ve 7-5’le; Simona Halep ise Jennifer Brady’yi 7-6 ve 6-1’le mağlup etti ve isimlerini 2. tura yazdırdı. Turnuvaya wild card ile katılan Maria Sharapova, 19 numaralı seri başı Donna Vekic ile karşılaştı. Dünya 145 numarasına kadar gerileyen 5 kez Grand Slam şampiyonu Sharapova, Hırvat rakibine 6-3 ve 6-4’lük setlerle boyun eğdi.

Organizasyonda ilk tur maçları henüz tamamlanmadı. Organizasyonda finaller 1-2 Şubat’ta oynanacak.