SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Diplomatik kaynaklar: 120 füze Türkiye’ye teslim edildi
Avustralya Açık’a ikinci gün maçlarıyla devam edildi
Tenis

Avustralya Açık’a ikinci gün maçlarıyla devam edildi

Avustralya Açık'ta ikinci gün maçları oynanıyor. Seri başlarının turladığı günde büyük sürprizler yaşanmadı.

SKOR DIŞ HABER 21 Ocak 2020 13:27

2020 sezonunun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta ikinci gün maçları oynanıyor. Tek erkeklerde favoriler yola devam ederken herhangi bir sürpriz yaşanmadı. Klasmanın 1 numarası Rafael Nadal, Hugo Dellien’i 2 saat 2 dakika süren maçta Bolivyalı rakibini 6-2, 6-3 ve 6-0’la mağlup ederek Melbourn’e merhaba dedi. 5 numaralı seri başı Avusturyalı Dominic Thiem, Fransız Adrian Mannarino ile karşılaştı. Thiem 6-3, 7-5 ve 6-2 ile bir üst tura yükselen taraf oldu.

Tek kadınlarda seri başı raketler bir üst tura yükseldi. 2 numaralı seri başı Karolina Pliskova, Kristina Mladenovic’i 6-1 ve 7-5’le; Simona Halep ise Jennifer Brady’yi 7-6 ve 6-1’le mağlup etti ve isimlerini 2. tura yazdırdı. Turnuvaya wild card ile katılan Maria Sharapova, 19 numaralı seri başı Donna Vekic ile karşılaştı. Dünya 145 numarasına kadar gerileyen 5 kez Grand Slam şampiyonu Sharapova, Hırvat rakibine 6-3 ve 6-4’lük setlerle boyun eğdi.

Organizasyonda ilk tur maçları henüz tamamlanmadı. Organizasyonda finaller 1-2 Şubat’ta oynanacak.

Son güncelleme 13:27 | 21 Ocak 2020
Avustralya açık Dominic Thiem Maria Sharapova rafael nadal Simona Halep
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
Kayserispor
25/01/2020 - 14:00
-
Ankaragücü
TÜMÜNÜ GÖR