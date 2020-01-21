SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: THY’nin Hollanda’da düşen uçağıyla ilgili skandal iddia!
Arda Turan’dan Galatasaray paylaşımı!
Süper Lig

Arda Turan’dan Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'a döneceği yönünde güçlü söylentiler bulunan Arda Turan, ultrAslan'ın destek mesajıne Twitter'dan cevap verdi. Fatih Terim son olarak "Galatasaray’ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, Arda’ya ikinci şansın verilmesi ve bir şans kapısı açılmasından yanayım" demiş ve transferin gerçekleşeceği yönündeki söylentiler iyice artmıştı.

21 Ocak 2020 00:59

Galatasaray’a dönmesi gündemde olan yıldız futbolcu Arda Turan, Galatasaray tribün grubu ultrAslan’ın destek mesajına yanıt verdi.

Arda Turan’ın Fatih Terim’in elini öpmesiyle başlayan transfer flörtünde son olarak Terim’in “Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla,günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hatayı yaparız, bize sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray'ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, Arda'ya ikinci şansın verilmesi ve bir şans kapısı açılmasından yanayım” açıklaması kıvılcımı aleve çevirirken ultrAslan da transferin gerçekleşmesi halinde Arda Turan’a destek olacaklarını duyurdu.

20 Ocak 2020 Seleznov`dan Galatasaray itirafı: `Akhisarspor beni göndermedi` Bursaspor´un Ukraynalı yıldızı Yevgen Seleznov, bu hafta karşılaşacakları eski takımı Akhisarspor´a eleştirilerde bulunarak, Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar beni Galatasaray´a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti, Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Umurumda değiller dedi. İlgili Haberi Oku

Bu mesaja Twitter hesabı üzerinden cevap veren Arda Turan, Ali Sami Yen’de top toplayıcı olduğu dönemden kalan bir fotoğrafını paylaştı ve “Çocukluk aşkımsız, sen ilk göz ağrımsın” ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Arda’nın Galatasaray tribünlerinin sevilen tezahüratlarından birinde geçen bu sözlerle yaptığı paylaşım binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı. Transferde henüz bir netlik bulunmazken destek mesajlarının yanı sıra sosyal medyada bu transfer ihtimaline ve söylentilerine dahi tepkiyle yaklaşan bir kısım taraftar da mevcut.

Son güncelleme 00:59 | 21 Ocak 2020
arda turan galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 20:00
2
-
0
Gençlerbirligi
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
TÜMÜNÜ GÖR