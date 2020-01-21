Arda Turan’dan Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray’a dönmesi gündemde olan yıldız futbolcu Arda Turan, Galatasaray tribün grubu ultrAslan’ın destek mesajına yanıt verdi.

Arda Turan’ın Fatih Terim’in elini öpmesiyle başlayan transfer flörtünde son olarak Terim’in “Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla,günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hatayı yaparız, bize sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray'ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, Arda'ya ikinci şansın verilmesi ve bir şans kapısı açılmasından yanayım” açıklaması kıvılcımı aleve çevirirken ultrAslan da transferin gerçekleşmesi halinde Arda Turan’a destek olacaklarını duyurdu.

Seleznov`dan Galatasaray itirafı: `Akhisarspor beni göndermedi` Bursaspor´un Ukraynalı yıldızı Yevgen Seleznov, bu hafta karşılaşacakları eski takımı Akhisarspor´a eleştirilerde bulunarak, Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar beni Galatasaray´a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti, Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Umurumda değiller dedi. İlgili Haberi Oku

Bu mesaja Twitter hesabı üzerinden cevap veren Arda Turan, Ali Sami Yen’de top toplayıcı olduğu dönemden kalan bir fotoğrafını paylaştı ve “Çocukluk aşkımsız, sen ilk göz ağrımsın” ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Arda’nın Galatasaray tribünlerinin sevilen tezahüratlarından birinde geçen bu sözlerle yaptığı paylaşım binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı. Transferde henüz bir netlik bulunmazken destek mesajlarının yanı sıra sosyal medyada bu transfer ihtimaline ve söylentilerine dahi tepkiyle yaklaşan bir kısım taraftar da mevcut.