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Ankaragücü’nün kaderi transfer yasağına bağlı!
Süper Lig

Ankaragücü’nün kaderi transfer yasağına bağlı!

Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nde teknik direktör kararı transfer yasağının kalkıp kalkmayacağına göre değişiklik gösterecek.

21 Ocak 2020 20:45

31 Ocak’ta sona erecek devre arası transfer döneminde henüz transfer yasağı kalkmayan MKE Ankaragücü, bu sürecin sonuna kadar teknik direktör Aykan Atik ile çalışmalarını sürdürecek. Transfer yasağının kalkmaması ve transfer yapılamaması halinde teknik direktör Aykan Atik ile yola devam edecek olan MKE Ankaragücü yönetimi, transfer yasağının kalkması halinde ise başka bir teknik direktöre gidecek.

MKE Ankaragücü’nde teknik direktör olarak 27, geçici antrenör olarak ise 3 maça çıkan Aykan Atik, Gölbaşıspor ve Etimesgut Belediyespor takımlarında da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

İlk etapta transfer döneminin bitimine kadar görev alacak teknik ekip şu şekilde:

Sportif Direktör: Adnan Erkan

Teknik Direktör: Ayhan Atik

Yardımcı Antrenör: Yunus Kara – Alper Acar

Kaleci Antrenörü: Taner Kayakıran

Son güncelleme 20:45 | 21 Ocak 2020
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