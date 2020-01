Ahmet Ağaoğlu’ndan Ali Koç’un çağrısına yanıt: Hoş değil

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un TRT Spor’da katıldığı canlı yayında yaptığı “Dört büyük kulübün başkanını çağırın, oturalım burada, konuşalım. Kapıda ilk biz oluruz. Artık masada oturmamız lazım” şeklindeki çağrısına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan yanıt geldi. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor’un yaptığı sponsorluk anlaşması sırasında yaptığı konuşmada “Ali Koç'un programını izledim ama hep beraber toplanıp konuşmamız gerekiyor, konuşuyorduk zaten. Bire bir konuşacağımız konuların basın ve toplum önünde konuşulması, tartışılması hoş değil. Kulüplerle alakalı kamuoyunda olumsuz gündem ve gerginlik yaratacak söylemlerin, konuşmaların içinde olmak hoş değil” dedi.

Ahmet Ağaoğlu, futboldaki gerginliği azaltmak istediklerinin altını çizdiği konuşmasında “Geldiğimizden beri ortamın yumuşaması, gerginliğin azalması, futbolun sahada oynanması ve bitmesi açısından çok çaba sarf ettik” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un katıldığı programı izleyip izlemediği sorulan Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

”Ali Koç'un programını izledim ama hep beraber toplanıp konuşmamız gerekiyor, konuşuyorduk zaten. Bire bir konuşacağımız konuların basın ve toplum önünde konuşulması, tartışılması hoş değil. Kulüplerle alakalı kamuoyunda olumsuz gündem ve gerginlik yaratacak söylemlerin, konuşmaların içinde olmak hoş değil. Geldiğimizden beri ortamın yumuşaması, gerginliğin azalması, futbolun sahada oynanması ve bitmesi açısından çok çaba sarf ettik. Hiçbir kulübün, başkanının, hocasının, oyuncusunun ismini ağzımıza alarak tartışma ortamına çekmedik. Kulüpler arasında sıkıntı olabilir, bu yine arada halledilir bir mesele, bunu bu şekilde çözmek yerine farklı yöntemlere başvurduğumuzda ülke adına, ülke futbolu ve spor adına sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biz her zaman, her yerde, her şekilde söz konusu ülke futboluysa hemen hemen herkesle de konuştuk, bugün de konuşuruz, yarın da konuşuruz. Başkanlık, camia adına yüklenilmiş sorumluluktur, toplumun doğrusu neyse onu yaptığınızda şüpheniz olmasın doğru yapmış olursunuz. Hiçbir şekilde kendi eksiklerini, yetersizliklerini gözden uzak tutmak için dikkati farklı noktaya çekmek adına gündem yaratmak gibi yanlışın içine düşmeyi asla istemeyiz. Geldiğimizden beri kendi işimizi yapıyoruz, rakiplerimize saygı duyuyoruz. Biz rakiplerimizi insanların önüne atmıyoruz. Sosyal medyada camialar, taraftarlar arası sıkıntılar çıkarmaya başladığınız anda belki günü kurtarıyorsunuz ama sporun barış, kardeşlik ruhuna ihanet etmiş olursunuz. Kurtardığınız gün sizin geleceğinizi kurtarmayabilir, dikkat etmek lazım. Camiamıza olduğu kadar ülke gençliğine de saygımız var, o yüzden popülariteden uzak söylediğim şartlarda, ölçülerde kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Her türlüsünü de yaparız, anladığım kadarıyla yeniden yapılandırma ve limitler hakkında bazı takımların sıkıntısı var. Ama zamanında bundan şikayet eden kulüpler de var, olsun fikri değişmiştir. Ortaya konulan kriterlere uyan bir tek Trabzonspor Kulübü var diye düşünüyorum.”

“TRABZON ÇOK FARKLI BİR ŞEHİR”

Trabzon'un çok farklı bir şehir olduğunu dile getiren Ahmet Ağaoğlu, ”81 ilimiz var, herhangi bir takım şampiyon olduğunda sadece Trabzon'da kutlama yapılmaz. Başka takım şampiyon olduğunda orada kutlama yapılmaz ki orada herkes Trabzonsporludur. Orada alınan her menü Trabzon'un kasasına gidecek ve orada başka menü de yenmez, mümkün değil. O açıdan bakıldığında kârlı bir iş. Trabzon'u ve Trabzonspor'u ayrı tutmak lazım, onu büyük yapan bugünkü konumuna getiren, milyonların sevgilisi haline getiren birtakım farklı özelliklerdir. Yoksa büyüklük ve popülarite açısında bakınca diğer büyük takımları göz ardı etmek mümkün değil. Biz, farklı olduğumuz için farklıyız. Orada da farklı özellikler var; biri Trabzonspor'un anlamı içinde başkaldırı olarak buluyor, biri zenginlere karşı başkaldırı buluyor, biri benim gibi biri için ise kulüpte kişilik buluyor. Beni bir laboratuvarda analiz ettirsek bana yüzde 98'i bana Trabzonspor'un katkısı. Eğer Trabzon'da o 8 restoranda bin liralık ürün satılacaksa onun yetmiş lirası bizim kasaya gidecek, başka yere gitmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.