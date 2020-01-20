‘Yeni Pogba’ denilen Boubakary Soumare, Avrupa devlerinin radarında!

Fransa’da Lille forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Boubakary Soumare, ara transferde Avrupa devlerinden gelen teklifleri reddetti ancak sezon sonunda ayrılmak için gün sayıyor.

Manchester United, Real Madrid, Chelsea, Arsenal ve Valencia gibi takımların radarında olan Fransız futbolcu, Fransa U21 Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

Hakkında çıkan transfer dedikodularını değerlendiren genç yıldız adayı, “Bu konuyu hocamla da konuştum tabii ki. Onunla her şeyi açıkça görüştüm. Kariyerime nerede devam etmek istediğimle ilgili net bir fikrim var. Ama sezonu burada tamamlamak istiyorum” dedi.

Sezon ortasında ayrılarak takımı yalnız bırakmak istemediğini söyleyen Soumare, “Takım arkadaşlarıma yardımcı olduğum için iyi hissediyorum. Bugün nerede olduğumu biliyorum. Şu an ayrılmak için doğru zaman değil, pişman olmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Bu sezon Lille formasıyla 25 maça çıkan Soumare, Şampiyonlar Ligi’nde bütün grup maçlarında mücadele etti. ‘Yeni Pogba’ olarak adlandırılan Senegal asıllı futbolcu 2017 yılında Paris Saint Germain’in B takımından transfer edilmişti.