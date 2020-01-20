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‘Yeni Pogba’ denilen Boubakary Soumare, Avrupa devlerinin radarında!
İngiltere Premier Lig

‘Yeni Pogba’ denilen Boubakary Soumare, Avrupa devlerinin radarında!

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen 'Yeni Pogba' lakaplı Boubakary Soumare, gelecek sezondan itibaren Avrupa devlerinden birine transfer olmak için hazırlık yapıyor. Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Chelsea, Manchester United ve Real Madrid devrede...

20 Ocak 2020 13:30

Fransa’da Lille forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Boubakary Soumare, ara transferde Avrupa devlerinden gelen teklifleri reddetti ancak sezon sonunda ayrılmak için gün sayıyor.

Manchester United, Real Madrid, Chelsea, Arsenal ve Valencia gibi takımların radarında olan Fransız futbolcu, Fransa U21 Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

Hakkında çıkan transfer dedikodularını değerlendiren genç yıldız adayı, “Bu konuyu hocamla da konuştum tabii ki. Onunla her şeyi açıkça görüştüm. Kariyerime nerede devam etmek istediğimle ilgili net bir fikrim var. Ama sezonu burada tamamlamak istiyorum” dedi.

Sezon ortasında ayrılarak takımı yalnız bırakmak istemediğini söyleyen Soumare, “Takım arkadaşlarıma yardımcı olduğum için iyi hissediyorum. Bugün nerede olduğumu biliyorum. Şu an ayrılmak için doğru zaman değil, pişman olmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Bu sezon Lille formasıyla 25 maça çıkan Soumare, Şampiyonlar Ligi’nde bütün grup maçlarında mücadele etti. ‘Yeni Pogba’ olarak adlandırılan Senegal asıllı futbolcu 2017 yılında Paris Saint Germain’in B takımından transfer edilmişti.

Son güncelleme 13:37 | 20 Ocak 2020
Boubakary Soumare chelsea Lille manchester united Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
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