Türkiye’nin Atletico Madrid’i

Beşiktaş’ın, lider Sivasspor karşısında ortaya koymuş olduğu futbolun çok kötü olduğunu söyleyemeyiz. Fakat bir türlü istenilen net pozisyonları üretemedi. Nedenlerine bakacak olursak:

1) Burak Yılmaz ileride çok yalnız kalıyor. Pas alışverişi, verkaç yapabilecek, derin koşularına top atacak kimse yok. Ljajic ve Nkoudou'nun da Burak'a uzak oynaması Beşiktaş'ın ofans bölgesinde yapacağı tüm etkili akınları başlamadan bitirmekte.

2)Sivasspor, galibiyeti yakalayınca bloklar arasında kopma olmadan, 1. bölgede çok katı bir savunma yaptı. Beşiktaş sağdan Gökhan ve soldan Caner'le çok etkili kanat akınları yaptı. Final paslarında isabet oranı çok düşük olunca ve Burak Yılmaz da iki stoperin arasında sıkışınca bir türlü bu akınlardan gol üretilemedi.

3) Abdullah hoca artık bu sistemle ve bu oyuncularla yeterince net pozisyon bulamadığını görmeli. B planı olarak Umut-Burak çift forvetini daha erken denemeli. Rakip 10 kişiyken ve 2-1 mağlupken hemen çift santrfora geçmeli. Katı defansları aşmak için kullanacağınız en etkili silahlardan biri de ceza sahası dışından çekilecek şutlar ve duran toplardır. Bunları da iyi değerlendiremezseniz sahadan mağlubiyetle ayrılmak zorunda kalırsınız.

Sivasspor’u, Atletico Madrid'in şampiyon olduğu yıllardaki takıma benzetiyorum. Rıza hoca, Simeone'nin Atletico'da yaptığı gibi militan futbol ruhu taşıyan, savaşçı, mücadeleci, asla mağlubiyeti kabul etmeyen, fizik ve güç olarak da rakibini yenen hatta döven takım oyunu oynatmakta. Elinde bireysel yıldızlar olmasa bile kolektif takım anlayışı, tempolu oyun ve fizik güçle rakipleri eze eze yoluna devam ediyor.

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