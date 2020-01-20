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Türkiye Kupası’nda rövanş maçlarının hakemleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası’nda rövanş maçlarının hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 6 rövanş maçını yönetecek hakemler belli oldu.

20 Ocak 2020 12:56

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

17.00 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

Son güncelleme 12:57 | 20 Ocak 2020
Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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