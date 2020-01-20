Türkiye Kupası’nda rövanş maçlarının hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 22 ve 23 Ocak maçlarını yönetecek hakemler açıklandı https://t.co/HR0mOHXYut — TFF (@TFF_Org) January 20, 2020

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek

17.00 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat

23 Ocak Perşembe:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

17.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan