Trabzonspor Chelsea’den yardımcı antrenör Eddie Newton ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından Hüseyin Çimşir görevi devralırken, bordo-mavili yönetim teknik ekibi güçlendirme noktasında da çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Yardımcı antrenörlük görevi için yabancı bir teknik adam düşünüyoruz” açıklamasının ardından çalışmalara da hız verilirken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin teknik direktörü Lampard’ın yardımcısı olarak görev yapan Eddie Newton’ın Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

48 yaşındaki İngiliz teknik adamın bu hafta Trabzon’a gelerek yönetimle son bir görüşme yapacağı belirtildi. Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından pro lisansı da bulunan Eddie Newton’un teknik ekipte Hüseyin Çimşir’in ikinci yardımcısı olarak göreve başlayacağı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde teknik heyete katılan Muzaffer Bilazer’in ise birinci yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği de bildirildi. (DHA)