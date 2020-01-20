SON DAKİKA | Sinan Gümüş resmen Antalyaspor’da!

Süper Lig takımlarından Antalyaspor’da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fedor Kudryashov ve Veysel Sarı’yı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren kırmızı-beyazlılar, bir imza daha Sinan Gümüş’e attırdı.

Antalyaspor, bir dönem Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş’e imzayı attıran ve resmi açıklamayı yapan Antalyaspor kısa bir süre sonra da Lukas Podolski’nin transferini açıklayacak.

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Sinan Gümüş’ü 6 aylığına kiraladıklarını, bonservisiyle transfer edilen Podolski ile ise perşembe günü 1.5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.