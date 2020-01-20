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SON DAKİKA | Sinan Gümüş resmen Antalyaspor’da!
Süper Lig

SON DAKİKA | Sinan Gümüş resmen Antalyaspor’da!

Son dakika... Antalyaspor en son Serie A temsilcisi Genoa'da forma giyen Sinan Gümüş'ü renklerine bağladığını duyurdu. 26 yaşındaki futbolcu, geçen yaz Galatasaray'dan Serie A ekibine transfer olmuştu.

20 Ocak 2020 14:35

Süper Lig takımlarından Antalyaspor’da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fedor Kudryashov ve Veysel Sarı’yı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendiren kırmızı-beyazlılar, bir imza daha Sinan Gümüş’e attırdı.

Antalyaspor, bir dönem Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş’e imzayı attıran ve resmi açıklamayı yapan Antalyaspor kısa bir süre sonra da Lukas Podolski’nin transferini açıklayacak.

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Sinan Gümüş’ü 6 aylığına kiraladıklarını, bonservisiyle transfer edilen Podolski ile ise perşembe günü 1.5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Son güncelleme 14:38 | 20 Ocak 2020
Antalyaspor Sinan Gümüş transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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