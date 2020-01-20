Son dakika | Medipol Başakşehir Tunay Torun ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tunay Torun’un sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. 2017-18 sezonu başından Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak alınan Tunay Torun bir sonraki sezon Bursaspor’a kiralanmıştı. Sezon başında tekrar Medipol Başakşehir’e dönen Tunay bu sezon hiç forma giymedi.

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.