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Son dakika | Medipol Başakşehir Tunay Torun ile yollarını ayırdı
Süper Lig

Son dakika | Medipol Başakşehir Tunay Torun ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

20 Ocak 2020 13:09

Medipol Başakşehir resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tunay Torun’un sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. 2017-18 sezonu başından Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak alınan Tunay Torun bir sonraki sezon Bursaspor’a kiralanmıştı. Sezon başında tekrar Medipol Başakşehir’e dönen Tunay bu sezon hiç forma giymedi.

İŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

Son güncelleme 13:12 | 20 Ocak 2020
ayrılık Medipol Başakşehir sözleşme Tunay Torun
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OGP
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18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
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18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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