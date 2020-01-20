SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Berlin’den sonra Libya’dan kritik açıklama: Hafter’le bir daha masaya oturmayacağım
Süper Lig

SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin yıldızı Moses ayrılıyor! Resmen açıklandı…

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses hakkında, Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard açıklama yaptı

SKOR DIŞ HABER 20 Ocak 2020 17:15

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Victor Moses’ın geleceği hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe’den ayrılması gündemde olan Nijeryalı yıldızın takıma geri döneceğini söyleyen Lampard, “Moses geri dönecek ancak başka bir kulübe transfer olmak için. Görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu İtalya Serie A devi Inter ile anlaşmak üzere. Transferin sonuçlanması için Fenerbahçe’den onay bekleniyor.

Moses geçen sezon başında Chelsea’den kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Son güncelleme 17:15 | 20 Ocak 2020
chelsea Fenerbahçe frank lampard İNTER Victor Moses
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
TÜMÜNÜ GÖR