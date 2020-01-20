SON DAKİKA | Fenerbahçe’nin yıldızı Moses ayrılıyor! Resmen açıklandı…

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Victor Moses’ın geleceği hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe’den ayrılması gündemde olan Nijeryalı yıldızın takıma geri döneceğini söyleyen Lampard, “Moses geri dönecek ancak başka bir kulübe transfer olmak için. Görüşmeler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu İtalya Serie A devi Inter ile anlaşmak üzere. Transferin sonuçlanması için Fenerbahçe’den onay bekleniyor.

Moses geçen sezon başında Chelsea’den kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.