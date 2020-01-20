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Serkan Asan kimdir? Trabzonspor’un genç oyuncusu Serkan Asan nereli, hangi mevkide oynuyor?
Trabzonspor

Serkan Asan kimdir? Trabzonspor’un genç oyuncusu Serkan Asan nereli, hangi mevkide oynuyor?

Trabzonspor'da, genç futbolcuların performansı da bordo mavili takımın yüzünü güldürüyor. Karadeniz temsilcisinin Türk futboluna sunduğu son yıldız adayı ise Serkan Asan oldu. Peki Serkan Asan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

20 Ocak 2020 15:18

Serkan Asan, Defans bölgesinin sağında görev yapıyor. İşte gelecek vadeden oyuncu hakkında merak edilenler…

SERKAN ASAN KİMDİR?

Serkan Asan 28 Nisan 1999’da Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Trabzonspor altyapısında başlamıştır.

DHA’da yer alan habere göre; bu sezon Trabzonspor ile 3 UEFA Avrupa Ligi maçında 270 dakika, 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde 184 dakika, 3 Süper Lig maçında ise 123 dakika forma giyen genç sağ bek, Antalya kampındaki performansıyla birlikte teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de takımda görev verdiği oyuncular arasına girdi. 20 yaşındaki Serkan Asan, özellikle sağ bekte Joao Pereira’ya alternatif olurken, sağ açıkta ise hem Abdülkadir Ömür hem de Yusuf  Sarı’nın sakatlıkları nedeniyle problem yaşayan Trabzonspor’da performansıyla teknik heyeti mutlu etti. Görev aldığı sürelerde tempolu oyunu, hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken genç oyuncunun ligin ikinci yarısında ve özellikle gelecek sezonla birlikte takımın değişilmezleri arasında yer alması bekleniyor.

Son güncelleme 15:18 | 20 Ocak 2020
Serkan Asan Serkan Asan kimdir trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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