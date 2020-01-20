Real Madrid’den 18’lik Reinier Jesus’a 30 milyon Euro!

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, geçtiğimiz gün 18 yaşına giren Flamengo’nun genç futbolcusu Reinier Jesus transferini açıklamak için gün sayıyor. Reşit olmayan futbolcu transferinde kural ihlali yaptığı için daha önce transfer yasağı alan İspanyol devi, bu cezadan kaçmak için genç oyuncunun 18 yaşına girmesini bekledi.

19 Ocak’ta doğum gününü kutlayan Brezilyalı orta saha oyuncusunu transfer etmeye hazırlanan Madrid’in, anlaşmayı Pazartesi günü resmi olarak duyurması bekleniyor. Flamengo’da forma giyen genç futbolcu, olimpiyat turnuvasında Brezilya Milli Takımı ile U23 Milli Takımı’nda mücadele ediyor ve turnuva bittikten sonra yeni takımına katılmaya hazırlanıyor.

Brezilya’nın turnuvada finale kalması halinde Reinier’in Real Madrid’e katılması 9 Şubat’ı bulacak. Brezilya kampında Real Madrid için sağlık kontrolünden geçen Reinier’in 7 yıllık bir anlaşmaya imza attığı öğrenildi.

Brezilya U23 Teknik Direktörü Andre Jardine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ayakları yere basmalı ve eleştirilere kulak asmaması çok önemli. Harika bir oyuncu olacak” ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Flamengo altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.