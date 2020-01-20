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Ömer Erdoğan: ‘Uzatmalarda yediğimiz gol bizi üzdü’
TFF 1.Lig

Ömer Erdoğan: ‘Uzatmalarda yediğimiz gol bizi üzdü’

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Uzatmalarda yediğimiz gol bizi çok üzdü” dedi.

20 Ocak 2020 00:17

TFF 1. Lig’in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 kaybeden Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Ömer Erdoğan maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, maça istedikleri gibi başlasalar da gol yedikten sonra durumun değiştiğini ifade ederek, “Uzatmalarda yediğimiz gol bizi çok çok üzdü. İlk yarı golden sonra oyunun kontrolünü neredeyse hep bizdeydi. Pozisyonlara girdik. Topun bizde olmasını sağladık ve pozisyon şansı tanımadık. Oyuncularıma devre arasında böyle devam ettiğimiz sürece gol bulabileceğimizi söyledim ve öyle de oldu.

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Futbolculuk döneminde Bursaspor’la şampiyonluk yaşayan Erdoğan, “Golü bulduk ama burada rakip taraftar maçı aldı diyebilirim. İnanılmaz desteklediler takımlarını. Kontrolsüz hücumlarla kalemize çok gelemediler. Tamamen ikinci golde dikkatsizlik ve kontrolsüzlükten şanssız bir gol yedik. Oyuncularımın mücadelesi, niyetinden ve gayretinden memnunum. Daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki haftalarda umarım iyi bir çıkış yakalarız” diye konuştu.

Son güncelleme 00:17 | 20 Ocak 2020
Fatih Karagümrük Ömer Erdoğan tff 1.lig
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18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
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5 Alanyaspor
18 9 32
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