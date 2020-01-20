Ömer Çatkıç kimdir? Eski futbolcu Ömer Çatkıç’ın hayatı…

Futbola Eskişehirspor’un altyapısında başlayan Ömer Çatkıç, 1992-1993 sezonunda as takıma geçerek profesyonel kariyerine başladı. 6 sezon Eskişehirspor’da oynadıktan sonra1997-1998 sezonunun devre arasında Gaziantepspor’a transfer olarak Süper Lig’de forma giymeye başladı. İşte Ömer Çatkıç’ın merak edilenleri…

ÖMER ÇATKIÇ KİMDİR?

Ömer Çatkıç, Eskişehir, Gaziantepspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği takımlarında oynadı. Türkiye millî futbol takımının dünya üçüncüsü olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası’nın kadrosunda yer aldı. Millî takım sonrası Gaziantepspor’da oynamaya devam etti. 2008 yazında Antalyaspor ile sözleşme imzalamıştır. 2012 yılına kadar Antalyaspor takımında forma giyen Çatkıç, Antalyaspor’un kötü gidişatı ve takımın Hakan Arıkan’ı transfer etmesinin üzerine kadro dışı bırakılmıştır. Adı bir süre Karşıyaka ile anılsada Orkun Usak’ın Denizlispor ile anlaşamaması üzerine Denizlispor lie anlaşmıştır fakat ‎28 yıldır Süper Lig kulüplerinde ve (A) millî takım bünyesinde futbol hayatını sürdüren kaleci Ömer Çatkıç 15 Ağustos 2012 tarihinde futbolu bıraktığını açıklamıştır.