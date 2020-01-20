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Newcastle United taraftarının şanssız anı! Gol sonrası acı içinde kıvranmaya başladı
İngiltere Premier Lig

Newcastle United taraftarının şanssız anı! Gol sonrası acı içinde kıvranmaya başladı

Newcastle United'ın sahasında konuk ettiği Chelsea'yi uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ettiği maçta şanssız bir an yaşandı. Taraftarın yaşadığı acı, sosyal medyada paylaşılınca en çok konuşulan konulardan biri oldu.

SKOR DIŞ HABER 20 Ocak 2020 15:47

İngiltere Premier Lig’de kalma mücadelesi veren Newcastle United, Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen Chelsea’yi konuk etti. St James’ Park’ta 52 bin taraftarının önünde güçlü rakibini 90+4’te Isaac Hayden’in golü ile mağlup eden Newcastle United, kritik bir galibiyete imza attı. Bir Newcastle United taraftarı, 52 bin seyirci arasında en şanssızı oldu. Herkes gibi uzatmada gelen gole çılgınlar gibi sevinen taraftarın mutluluğu, kısa sürdü.

Topu ağlara gönderen Isaac Hayden, gol sevincini yaşamak için koşarak köşe gönderine doğru yöneldi. Dizlerinin üzerinde kayarak sevincini yaşayan Isaac Hayden’a kısa süre içinde arkadaşları da dahil oldu. Isaac Hayden’ın yanına ilk gelen isimlerden biri olan Matt Ritchie, coşkusunu biraz abartınca istenmeyen bir kazaya sebebiyet verdi. Köşe gönderindeki bayrağı alarak tribünlere fırlatan Matt Ritchie, bir taraftarın sakatlanmasına neden oldu.

Fırlatılan bayrak testislerine gelen Newcastle United taraftarı, uzun bir süre acı içinde kıvrandı. Sevinci bir anda acıya dönen taraftarın bu hallerini, bir arkadaşı telefonundan çekerek Twitter’a yükledi. Arkadaşının şanssızlığından bahseden Josh Greener isimli Twitter kullanıcısı “Hayden’ın son saniyede attığı gol sonrası Ritchie korner bayrağını tribünlere fırlattı. O da gitti bu taraftarın testislerine denk geldi. Bu acı göz yaşartır” yazdı.

İşte taraftarın çektiği acıyı yansıtan o paylaşım:

Son güncelleme 15:57 | 20 Ocak 2020
chelsea newcastle united
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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