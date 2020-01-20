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MKE Ankaragücü’nde olağanüstü kongre kararı!
Süper Lig

MKE Ankaragücü’nde olağanüstü kongre kararı!

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 12 puanla 17. sırada yer alan ve zor günler geçiren MKE Ankaragücü'nde yönetim olağanüstü kongre kararı aldı. Üye olmak için yüzde 5 kontenjanını kaldırmak ve taraftarların üye olmasını kolaylaştırmak adına yapılacak değişiklik için Ankaragücü kongreye gidiyor.

20 Ocak 2020 20:23

MKE Ankaragücü yönetimi, kulüp üyeliğinde yüzde 5 kontenjanını kaldırmak için olağanüstü kongre kararı aldı. MKE Ankaragücü Külübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Derneğimiz Yönetim Kurulu gördüğü lüzum üzerine Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması yönünde karar almıştır. Fatih Mert ve yönetim kurulu, üye kaydedebilmek için yüzde 5 kontenjanını kaldıracak. Haziran ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi, Ankaragücü Külübü’ne özellikle tüm taraftarların üye olabilmesi için bu genel kurul kararı alındı.

Olağanüstü Genel Kurul İlk Toplantısı’nın 05/02/2020 Çarşamba günü saat 14.00´de Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak – Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 12/02/2020 Çarşamba günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir.”

Son güncelleme 20:34 | 20 Ocak 2020
MKE Ankaragücü süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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