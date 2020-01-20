‘İğrenç bir hareket!’… Top toplayıcı kızdan muzu soymasını istedi!

Avustralya Açık ön eleme turunda mücadele eden Elliot Benchetrit, top toplayıcı kızdan muz soymasını isteyince ağır eleştirilere uğradı. Dünyanın 229 nolu ismi, Avustralya Açık’a katılma mücadelesinde Dmitry Popko ile karşı karşıya geldi. Oyunlar arasında sandalyesine oturan Benchetrit, top toplayıcıdan çantasından çıkardığı muzu soymasını istedi.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I'm glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG — Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 19, 2020

Top toplayıcı kız bu talep karşısında şoke olurken, araya giren baş hakem John Blom 21 yaşındaki oyuncuyu tersleyerek, muzunu kendisinin soyması gerektiğini belirtti. Elliot Benchetrit el ve parmaklarındaki bantları gösterirken, hakem oyuncudan muzu dişiyle açmasını istedi.

Bencentrit rakibini yenip ana turnuvaya katılma hakkı kazandı ama sosyal medyada genç yıldıza büyük tepki vardı.

“İğrenç bir hareket, kabalığın da ötesi.”

“İmtiyazlı sürüngen.”

“O kız senin uşağın değil.”

“Keşke muzu soyup kendisi yeseydi.”

2018 yılında da tenisçi Fernando Verdasco bir top toplayıcı çocuğu ‘havluyu yeterince hızlı vermediği’ için azarlamış ve büyük tepki çekmişti. Tenisçi, olay sonrasında özür de dilememiş ve sosyal medyayı “çok fazla konuşmakla” suçlamıştı.