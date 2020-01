‘İğrenç bir hareket!’… Top toplayıcı kızdan muzu soymasını istedi!

Avustralya Açık ön eleme turunda mücadele eden Elliot Benchetrit, top toplayıcı kızdan muz soymasını isteyince ağır eleştirilere uğradı. Dünyanın 229 nolu ismi, Avustralya Açık’a katılma mücadelesinde Dmitry Popko ile karşı karşıya geldi. Oyunlar arasında sandalyesine oturan Benchetrit, top toplayıcıdan çantasından çıkardığı muzu soymasını istedi.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I'm glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG

