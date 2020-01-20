Güncel puan durumu: Süper Lig’de Sivasspor rüzgarı ikinci yarı da devam ediyor!

Süper Lig’de 18. hafta maçları Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı dışında tamamlandı. Ligin zirvesini ilgilendiren maçlarda zirve takibin sürdüren Başakşehir ve Fenerbahçe'nin kazanmasının ardından Galatasaray ve Trabzonspor da haftayı üç puanla tamamladı. Sivasspor da Beşiktaş’ı yenerek liderliğini korudu. Haberimizden güncel puan durumuna erişebilirsiniz.

Süper Lig puan durumuna göre Sivasspor 40 puan ile birinci, Başakşehirspor 36 puanla ikinci, Trabzonspor ise 35 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0 – 1

Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 5 – 1

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 5 – 1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0 – 2

Antalyaspor-Göztepe: 0 – 3

Trabzonspor-Kasımpaşa: 6 – 0

Galatasaray-Yukatel Denizlispor: 2 – 1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1 – 2

20 Ocak, 20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği