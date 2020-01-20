SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ankara-Moskova yakınlaşmasıyla ilgili iki çarpıcı iddia
Güncel puan durumu: Süper Lig’de Sivasspor rüzgarı ikinci yarı da devam ediyor!
Süper Lig

Güncel puan durumu: Süper Lig’de Sivasspor rüzgarı ikinci yarı da devam ediyor!

İkinci yarı heyecanı başlayan Süper Lig'de ilk yarının puan durumuna göre lider olan Sivasspor kazanarak yerini yine korudu. Zirveye ortak olmak isteyen Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehirspor ikinci yarıya üç puanla başladı. Beşiktaş ise Sivasspor'a yenilerek ikinci yarıya puansız bir giriş yaptı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

20 Ocak 2020 08:31

Süper Lig’de 18. hafta maçları Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı dışında tamamlandı. Ligin zirvesini ilgilendiren maçlarda zirve takibin sürdüren Başakşehir ve Fenerbahçe'nin kazanmasının ardından Galatasaray ve Trabzonspor da haftayı üç puanla tamamladı. Sivasspor da Beşiktaş’ı yenerek liderliğini korudu. Haberimizden güncel puan durumuna erişebilirsiniz.

Süper Lig puan durumuna göre Sivasspor 40 puan ile birinci, Başakşehirspor 36 puanla ikinci, Trabzonspor ise 35 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 0 – 1

Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 5 – 1

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 5 – 1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0 – 2

Antalyaspor-Göztepe: 0 – 3

Trabzonspor-Kasımpaşa: 6 – 0

Galatasaray-Yukatel Denizlispor: 2 – 1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 1 – 2

20 Ocak, 20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

Son güncelleme 09:18 | 20 Ocak 2020
güncel puan durumu puan durumu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
TÜMÜNÜ GÖR