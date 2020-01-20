Fenerbahçe’nin kaderi 7 kişinin elinde!

Fenerbahçe, Gaziantep galibiyetine sevinemedi. Maç sonrası Başkan Ali Koç'un harçama limiti ile ilgili yaptığı açıklama, sarı-lacivertli camianın ne kadar sıkıntıda olduğunu gösterdi: “Talebimiz kısmen kabul edildi, kısmen edilmedi. Şu an transfer yapamıyoruz.” Bu gelişmenin ardından Kanarya için tek bir çıkış yolu kaldı: TFF Tahkim Kurulu. Yönetim bugün, 7 hukukçudan oluşan kurula harcama limitiyle ilgili başvuruda bulunacak. İtiraz dilekçesinin yanı sıra duruşmalı toplantı da istenecek. Kuruldan çıkacak karar, Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek.

Sarı-lacivertliler şu an eksi 50 milyon TL'de ve transfer yapamıyor, yeni oyunculara lisans çıkaramıyor. Yönetmeliğe göre oyuncu satışından elde edeceği gelirin harcama limitine eklenmesi için, söz konusu futbolcudan kâr edilmesi gerekiyor ve bu bedelin de 3'te 1'i gelir olarak kaydedebiliyor.