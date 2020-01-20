SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ankara-Moskova yakınlaşmasıyla ilgili iki çarpıcı iddia:
Fenerbahçe’nin kaderi 7 kişinin elinde!
Süper Lig

Fenerbahçe’nin kaderi 7 kişinin elinde!

50 milyon TL ekside olan sarı-lacivertlilerin transfer yapması imkânsız. Falette’in lisansı da çıkarılamıyor. Yönetim bugün TFF Tahkim Kurulu’na başvurup son şansını kullanacak

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 20 Ocak 2020 07:35

Fenerbahçe, Gaziantep galibiyetine sevinemedi. Maç sonrası Başkan Ali Koç'un harçama limiti ile ilgili yaptığı açıklama, sarı-lacivertli camianın ne kadar sıkıntıda olduğunu gösterdi: “Talebimiz kısmen kabul edildi, kısmen edilmedi. Şu an transfer yapamıyoruz.” Bu gelişmenin ardından Kanarya için tek bir çıkış yolu kaldı: TFF Tahkim Kurulu. Yönetim bugün, 7 hukukçudan oluşan kurula harcama limitiyle ilgili başvuruda bulunacak. İtiraz dilekçesinin yanı sıra duruşmalı toplantı da istenecek. Kuruldan çıkacak karar, Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek.

Sarı-lacivertliler şu an eksi 50 milyon TL'de ve transfer yapamıyor, yeni oyunculara lisans çıkaramıyor. Yönetmeliğe göre oyuncu satışından elde edeceği gelirin harcama limitine eklenmesi için, söz konusu futbolcudan kâr edilmesi gerekiyor ve bu bedelin de 3'te  1'i gelir olarak kaydedebiliyor.

Son güncelleme 07:48 | 20 Ocak 2020
Fenerbahçe tahkim kurulu tff transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
TÜMÜNÜ GÖR