SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Berlin’den sonra Libya’dan kritik açıklama: Hafter’le bir daha masaya oturmayacağım
Everton rotayı Emre Can’a çevirdi
İngiltere Premier Lig

Everton rotayı Emre Can’a çevirdi

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ı kadrosunda görmek istiyor.

20 Ocak 2020 17:34

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Everton’da Teknik Direktör Carlo Ancelotti, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Premier Lig ekibinde bu bağlamda öne çıkan isim ise Juventus’ta forma giyen Emre Can. 2018-2019 sezonunda Juve formasıyla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.

30 milyon Euro vermeye hazır

Andre Gomes’in sakatlığı sonrası ilk alternatif olarak 26 yaşındaki futbolcuyu belirleyen Everton, bu transfer için 30 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Inter, Manchester United ve Tottenham gibi takımların da hedefindeki Emre’den iyi bir bonservis bedeli almak isteyen İtalyan temsilcisi de gelecek tekliflere açık.

İngiliz medyasına göre Emre Can için mutlaka bir girişimde bulunacak olan Everton, aynı zamanda da kadro yapılandırmasına giderek bazı futbolcularıyla yollarını ayıracak.

Son güncelleme 17:38 | 20 Ocak 2020
emre can everton İngiltere Premier League İtalya Serie A juventus
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 20:00
-
Gençlerbirligi
Gençlerbirligi
24/01/2020 - 20:00
-
Gaziantep
TÜMÜNÜ GÖR