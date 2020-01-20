Değişimin anahtarı Emre’de

Galatasaray’daki değişim Denizlispor maçıyla başladı. Saracchi'nin gelişiyle daha dinamik bir sol bek kazandı sarı- kırmızılı takım. Nagatomo'nun aksine sürekli hücumu düşünen Uruguaylı futbolcu, Cimbom'u ileriye taşıdı. O ataklardan birinde de Emre Akbaba'ya yaptığı asistle özellikle iç saha maçlarında çok etkili olacağını gösterdi. Defansif yönü ise şimdilik soru işareti. Ama Fatih Terim'in ve taraftarın seveceği bir futbolcu olduğu kesin. Maç eksiğine rağmen ortaya koyduğu futbol umut verici.

Asıl fark ise Emre Akbaba'nın dönüşünde gizli. Attığı klas golün yanında, oyun görüşü ve hücuma kattığı zenginlik Galatasaray'ı başka seviyeye taşıyabilir. Şut ve asist tehdidi taşıyan bir 10 numarayla oynamanın rahatlığını yaşadı dün Cimbom. Onyekuru'nun da takıma katılmasıyla birlikte Feghouli ve Falcao'nun oluşturacağı bu dörtlü daha etkili olacaktır. Üstüne koyarak devam eden bir Emre diğer üç ismin de performansını yukarı çeker. Kısacası değişimin anahtarı Emre'de. Falcao hâlâ çok güçsüz. Ancak attığı gol birinci sınıf bir 9 numara vuruşuydu. Ondan beklenen de zaten bu. Ceza sahası içinde pozisyonları sürekli kokluyor, her atağın içinde ancak güçsüzlüğü nedeniyle istediklerini yapamıyor. Yapmaya başlarsa Galatasaray'ı iki basamak ileriye taşıyacağı aşikâr. Lemina ise belki de takımın en iyisi. Müthiş bir fizik kaliteye sahip. Melo'yu anımsatan hamleleriyle orta sahada güven veriyor.

Gelelim yeni Galatasaray'ın eski hastalıklarına. Yine çok kolay pozisyon veriyor. Oyunu bir türlü kopartamıyor. Ceza sahası içerisinde bu kadar çok topla buluşan (Üstelik Denizli gibi iyi bir kontratak takımına karşı) bir takımın daha çok gol atması lazım.

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