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Dan Bilzerian 40 saniyede servet kaybetti!
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Dan Bilzerian 40 saniyede servet kaybetti!

Conor McGregor'ın tarihi maçta Donald Cerrone'yi 40 saniyede nakavt ettiği maç, sosyal medya fenomeni milyarder Dan Bilzerian'a bir servete mal oldu.

SKOR DIŞ HABER 20 Ocak 2020 14:43

İrlandalı UFC dövüşçüsü Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndüğü ilk maçında Amerikalı ‘Kovboy’ lakaplı rakibi Donald Cerrone’ni kısa sürede nakavt etti. Şampiyon dövüşçü, Las Vegas T Mobile Arena’da gerçekleşen dev mücadelede Amerikalı rakibi Donald Cerrone’ni 40 saniyede nakavt etti. Tarihe geçen bu maçın kaybedeni sadece Donald Cerrone olmadı. Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian da gecenin kaybedeni oldu. Dan Bilzerian, 40 saniyede yaklaşık 900 bin dolar kaybetti.

Dev maç öncesi Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Dan Bilzerian, bahis oynayacağı paraları gösterdi. Yaptığı bahsin rakamını açıklamayan Dan Bilzerian, para miktarını sosyal medya kullanıcılarının tahminine bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları da paralar üzerinden bir tahminde bulunarak, bahsin yaklaşık 900 bin dolar (Yaklaşık 5 milyon 320 bin TL) olduğu kanısına vardı. Yüzlerce doları vatandaşı Donald Cerrone’ye basan Dan Bilzerian, 40 saniyede küçük bir servet kaybetti.

Maçı en önden izleyen Dan Bilzerian, 40 saniyede kaybettiği inanılmaz miktardaki paraya rağmen gecenin tadını çıkarmaya devam etti. Morali hiç bozulmayan Dan Bilzerian, eğlenmeyi sürdürdü.

İşte Dan Bilzerian’ın maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Puttin some pocket change on @cowboycerrone who y'all got?

Dan Bilzerian (@danbilzerian)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 15:01 | 20 Ocak 2020
Conor McGregor Dan Bilzerian Donald Cerrone
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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