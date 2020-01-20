Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

Rizespor ilk devreyi 20 puanla 12. sırada tamamladı. Gençlerbirliği ise ilk yarıyı 18 puanla 13. sırada noktaladı. İşte Çaykur Rizespor maçının saati ve kanalı…
RİZESPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak 18. haftanın kapanış maçı olan Rizespor Gençlerbirliği maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan – Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Harmash, Boldrin, Umar, Samudio, Skoda
SAKAT: Yok
CEZALI: Vetrih, Oğulcan Çağlayan
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç – Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Berat, Candeias, Sefa, Stancu, Sio
SAKAT: Arda Kızıldağ
CEZALI: Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi
BİLET FİYATLARI: Protokol: 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton Tribün: 30 TL, Kapalı Dağ-Deniz: 20 TL, Kale Arkası Tribünü: 15 TL, Misafir Tribün: 19,5 TL