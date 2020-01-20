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Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlancak?
Süper Lig

Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlancak?

Süper Lig'in 18. hafta maçları Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı ile tamamlanacak. Sezona iyi başlayan fakat daha sonra düşüşe geçen Rizespor, Gençlerbirliği2ni ağırlayacak. Peki Rizespor Gençlerbirliği maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

20 Ocak 2020 08:44

Rizespor ilk devreyi 20 puanla 12. sırada tamamladı. Gençlerbirliği ise ilk yarıyı 18 puanla 13. sırada noktaladı. İşte Çaykur Rizespor maçının saati ve kanalı…

RİZESPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak 18. haftanın kapanış maçı olan Rizespor Gençlerbirliği maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan – Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Harmash, Boldrin, Umar, Samudio, Skoda

SAKAT: Yok

CEZALI: Vetrih, Oğulcan Çağlayan

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç – Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Berat, Candeias, Sefa, Stancu, Sio

SAKAT: Arda Kızıldağ

CEZALI: Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi

BİLET FİYATLARI: Protokol: 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton Tribün: 30 TL, Kapalı Dağ-Deniz: 20 TL, Kale Arkası Tribünü: 15 TL, Misafir Tribün: 19,5 TL

Son güncelleme 08:44 | 20 Ocak 2020
Çaykur Rizespor Gençlerbirliği Hangi kanalda saat kaçta
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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