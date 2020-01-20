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MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 2-0 Gençlerbirliği
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 2-0 Gençlerbirliği

Çaykur Rizespor Gençlerbirliği maçı ile Süper Lig'de 18. hafta sona erdi. Ev sahibi Çaykur Rizespor, Skoda'nın attığı gollerle rakibini 2-0 yendi ve kritik üç puanın sahibi oldu.

20 Ocak 2020 19:33

Süper Lig’de 18. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, konuğu Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla mağlup etti ve haftayı oldukça kritik bir üç puan elde ederek noktaladı.

Rizespor, yeni transferi Skoda’nın 70 ve 85’te kaydettiği gollerle üç puan elde ederek haftayı 23 puanla ve 11. sırada noktaladı. Ev sahibi böylece tehlike noktasından uzak durmak adına kritik puanların sahibi oldu.

Başkent ekibi ise yoğun yağışın altında oynanan maçta sahadan puansız ayrıldı. Gençlerbirliği 18 puanda kaldı ve haftayı 13. sırada tamamladı.

Son güncelleme 22:02 | 20 Ocak 2020
Çaykur Rizespor Gençlerbirliği süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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