Beşiktaş galibiyetinin ardından Sivasspor soyunma odasında müthiş coşku!

Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayarak büyük bir sürprize imza atan Demir Grup Sivasspor ikinci yarının açılış haftasında da deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 ile geçerek liderliğini sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig’de fırtına gibi esen Sivasspor Beşiktaş karşısında 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanarak puanını 40’a çıkardı.

18. hafta sonunda etkili futboluyla göz dolduran ve son 6 haftada sadece tek beraberlik alarak 16 puan toplayan Sivasspor’da Beşiktaş galibiyeti sonrası soyunma odasında müthiş bir sevinç vardı.

Vodafone Park’ta 7’inci dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile öne geçen Sivasspor Adem Ljajic’in 33’te attığı beraberlik golüne 45’te Mustapha Yatabare ile karşılık vermiş, 67’de Uğur Çiftçi’nin atılmasıyla maçı 10 kişi tamamlamıştı. Eksik kalmasına rağmen maçtan kopmayan ve skoru koruyan Yiğidolar 3 puanı alarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aşmış oldu.

10 maçtır kaybetmeyen ve 90 dakikanın ardından soyunma odasında kenetlenen Sivassporlu futbolcular galibiyeti doyasıya kutladı.