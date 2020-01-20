Bekir İrtegün kimdir? Bekir İrtegün kaç yaşında ve nereli?

Bekir İrtegün, futbola 1998 yılında Gaziantep Köy Hizmetleri SK'de başladı. Daha sonra Süper Lig’de birçok takımda forma giyen Bekir İrtegün 20 Nisan 1984^de Elazığ’da dünyaya geldi. İşte Bekir İrtegün hakkında merak edilenler…

BEKİR İRTEGÜN KİMDİR? İŞTE KARİYERİ…

Bekir İrtegün şimdiye kadar Mesut Bakkal, Bünyamin Süral, José Couceiro, Faruk Hadzibegic, Christoph Daum, Walter Zenga, Aykut Kocaman, Nurullah Sağlam, Ersun Yanal ve İsmail Kartal gibi antrenörler ile çalışmıştır.

Futbola 1998 yılında Gaziantep Köy Hizmetleri SK'de başlamış ve bir sene sonra Gaziantepspor'un altyapısına geçmiştir. 2001 yılına kadar burada oynayan futbolcu, 2001-02 sezonuna Gaziantepspor'un PAF takımında başlayıp sezon içinde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a verilerek profesyonelliğe geçiş yapmıştır. Aynı sene içinde Gaziantepspor'a geri getirilmiştir. O sezon 1 maçta oynamıştır ve 2002-03 sezonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiralanmıştır. Bir sene burada oynadıktan sonra 2003-04 sezonundan 2008-09 sezonuna kadar Gaziantepspor'da oynamıştır. 8 Haziran 2009 tarihi itibarıyla Fenerbahçe takımıyla sözleşme imzalamıştır.

GAZİANTEPSPOR

2001-2002 sezonunda 22 Mart 2002'de Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasındaki Süper Lig maçında 1 kez forma giymiş ve ardından kiralanmıştır. 2003-2004 sezonundan itibaren Gaziantepspor'la Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası maçlarında mücadele etmiştir. 147 maçta 2 gol kaydetmiştir. Gaziantepspor formasını ise toplam 148 kere giymiştir.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

2001-2002 sezonu başlarında Gaziantep B.B'ne verilerek profesyonelliğe geçiş yapmıştır aynı sezonda Gaziantepspor'a geri dönmüştür. Ertesi sezon 2002-2003 sezonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Gaziantep B.B'ne kiralanmıştır. Toplamda 35 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır.

FENERBAHÇE

Haziran 2009'da kendisini 3 yıllık Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atmıştır.İlk olarak 15 numaralı formayı giyen Bekir,daha sonra 4 numaralı formayı sırtına geçirmeyi başarmıştır. Fenerbahçe forması altında ilk golünü 2009-2010 sezonunun 31.haftasında Kasımpaşa'ya karşı atmıştır.İlk sezon 15 numaralı formayı giyen İrtegün,daha sonraki sezon 4 numaralı formayı giymeye başlamıştır. Fenerbahçe'de ki başarılı performansıyla Millî Takım'a kadar yükselmeyi başarmıştır. 22 Kasım 2012 tarihinde oynanan Marsilya-Fenerbahçe maçında rövaşata golü atmıştır. Bekir 6 Aralık 2012 tarihinde oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında takımın 2.golünü atarak 2-1 kazanılan maçta, takımının kazanmasında büyük pay sahibi olmuştur.Bekir 14 Aralık Cuma günü UEFA tarafından açıklanan UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarında öne çıkan yıldızlar arasında ilk 11'e girmiştir.2014-2015 sezonunda İsmail Kartal'ın başa geçmesiyle kadroda kendisine çok fazla yer bulamamasının sonucunda Fenerbahçe'den ayrılmıştır.

BAŞAKŞEHİRSPOR

2015 yılının Temmuz ayında İstanbul Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.[1]

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2000-03 yılları arasında toplam 26 kez Türkiye Genç Millî takım formasını giymiştir. 2004-2006 yılları arasında ise 26 kez Türkiye U-21 takımının formasını giymiştir. 2005 yılında da, (Akdeniz Kupası'nda) 5 kere Olimpik Millî takım forması giymiştir. 2007 yılında ise Fatih Terim tarafından 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı olan Norveç maçında A milli formayı giyme hakkını kazanmıştır.