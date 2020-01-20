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Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen transferini açıkladı!
Süper Lig

Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen transferini açıkladı!

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde üçüncü transferini kaleye yaptı. Akdeniz temsilcisi en son Malaga'da forma giyen Cenk Gönen'i kadrosuna kattı.

20 Ocak 2020 17:25

Aytemiz Alanyaspor, ara transfer döneminde santrafor mevkiine Mustafa Pektemek ve orta sahaya Emircan Altıntaş’ transfer etmesinin ardından bir de kaleye takviye yaptı.

Son olarak İspanya’nın Malaga ekibinde forma giyen Cenk Gönen’i kadrosuna katan Alanyaspor, transferi resmen duyurdu.

Yaklaşık bir haftadır görüşülen ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkan file bekçisiyle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri’nde kendini turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Cenk Gönen daha önce Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giymişti. Öte yandan Cenk, Malaga’ya transfer olmasına rağmen İspanya’da forma giyme şansı bulamamıştı.

Son güncelleme 17:25 | 20 Ocak 2020
Aytemiz Alanyaspor cenk gönen
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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