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All-Star’a Pınar Karşıyaka damgası
Süper Ligi

All-Star’a Pınar Karşıyaka damgası

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen ING All-Star 2020'de Pınar Karşıyakalı oyuncular fark yarattı.

20 Ocak 2020 13:28

ING All-Star 2020’de smaç şampiyonu Pınar Karşıyak’nın genç oyuncusu Onuralp Bitim oldu. Onuralp, 2018’den sonra ikinci kez krallık tacını takarken, Karşıyaka, Kenny Gabriel’in 2015’teki şampiyonluğunun ardından yine smaç kralı çıkardı. Onuralp’in özellikle 2.09’luk takım arkadaşı Görkem ve ardından 3 kişinin üzerinden yaptığı smaç büyük alkış aldı.

All-Star’da Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve yeşil-kırmızılı teknik heyetin yönettiği Beyaz Takım’da Karşıyakalı M’Baye 19 sayıyla oynadı.

Kırmızı Takım’da forma giyen Kaf-Kaf’tan Metecan Birsen ise 16 sayı üretti.

Son güncelleme 13:28 | 20 Ocak 2020
all-star Pınar Karşıyaka
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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