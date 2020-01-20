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15 yaşındaki Cori Gauff, 39 yaşındaki Venus Williams’ı eledi!
Tenis

15 yaşındaki Cori Gauff, 39 yaşındaki Venus Williams’ı eledi!

Avustralya Açık tek kadınlar kategorisi ilk tur maçında Venus Williams, 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff’a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

20 Ocak 2020 15:27

Sezonun ilk Grand slam turnuvası olan ve bu yıl 108. kez düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası, tek erkekler ve tek kadınlar maçlarıyla start aldı.

İlk tur mücadelelerine tek kadınlar kategorisinde yarışan 15 yaşındaki Birleşik Amerikalı tenisçi Cori Gauff damga vurdu. Genç sporcu, turnuvada ilk maçında karşılaştığı Venus Williams'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, 39 yaşındaki tenisçiyi turnuvanın dışına itti.

Ayrıca tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ın son şampiyonu Japon raket Naomi Osaka, ilk turda karşı karşıya geldiği Çekyalı tenisçi Bouzkova'yı 2-0 ile geçerek ismini üst tura taşımayı başardı.

Tek erkeklerde ise İsviçreli tenisçi Federer, ikinci tura çıkan bir diğer isim oldu. Dünya 3 numarası Federer, ilk müsabakasında Amerikalı Steve Johnson'ı 6-3, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Son güncelleme 15:27 | 20 Ocak 2020
Cori Gauff Venus Williams
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
18 12 40
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
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