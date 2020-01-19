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Zoran Kvrzic ilk maçında kızardı!
Süper Lig

Zoran Kvrzic ilk maçında kızardı!

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferi Zoran Kvrzic ilk maçında kırmızı kart gördü.

19 Ocak 2020 14:47

Hırvat oyuncu Zoran Kvrzic, Sarı-Kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Alanyaspor maçının 45.dakikasında Salih Uçan'a yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık’tan önce sarı kart gören Zoran, VAR'ın uyarısı ile kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Zoran Kvrzic, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ile cezalandırılması halinde Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında ve Ankaragücü ile oynanacak Süper Lig 19.hafta maçında forma giyemeyecek.

Son güncelleme 14:47 | 19 Ocak 2020
kayserispor kırmızı kart Zoran Kvrzic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Trabzonspor
17 9 32
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