Vedat Muriqi’den kırmızı kart açıklaması: ‘Planlamış olsam…’

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Vedat Muriqi, 2-0 kazandıkları Gaziantep FK maçında yaşananlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Maçın son anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Kosovalı forvet, kupa maçında cezalı duruma düştü ve ligde oynanacak Başakşehir maçında sahada olabilecek.

Muriqi kurallar gereği kırmızı kart görmeseydi Başakşehir maçında sarı kart cezalısı olacaktı. Yıldız futbolcu, son anlarda bilerek kırmızı kart gördüğü yorumlarına Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yanıt verdi.

İşte Muriqi’nin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama:

“Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız”

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal`dan Muriqi`ye haber gitmiştir Rıdvan Dilmen, NTV`de yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını yorumladı. İlgili Haberi Oku