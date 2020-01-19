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Uşakspor Ergene Velimeşe Spor maçında penaltı üç kez tekrarlandı, üçü de kaçtı!
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Uşakspor Ergene Velimeşe Spor maçında penaltı üç kez tekrarlandı, üçü de kaçtı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Uşakspor, sahasında Ergene Velimeşe Sporu 2-0 mağlup etti. 3 kez kullanılan penaltı atışına itiraz eden kaleci Ersin Aydın 90+8’de kırmızı kart gördü. Sahalarda ender rastlanan ilginç anlarda üç penaltı atışı da kaçtı. İlk iki tekrarı Ersin Aydın, Aydın itirazdan atılınca üçüncü penaltıyı da kaleye giren oyuncu Levent Aktuğ kurtardı!

19 Ocak 2020 22:56

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta müsabakalarında Uşakspor, Ergene Velimeşe Sporu konuk etti. İlk yarıyı 30. dakikada Kadir Arı'nın golüyle 1-0 önde kapatan kırmızı-siyahlı ekip 83. dakikada Kadir Arı ile ikinci golünü kaydetti.

Son dakikada Ergene Velimeşe Spor lehine 3 kez kullanılan penaltı atışına itiraz eden kaleci Ersin Aydın 90+8 ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Maçtaki oyuncu değişiklik hakkını tamamlayan Uşakspor'da kaleye geçen Levent Aktuğ da penaltı atışında rakibe izin vermedi.

Uşakspor iki farkla son 5 maçın 4. galibiyetini aldı. Sezonun 9. galibiyetini alan ev sahibi takım 27 puanla 13. sırada kapattı.

Üç kez tekrarlanan penaltının ikisini kaleci Ersin Aydın (sağda), sonuncusunu ise Ersin Aydın itirazdan atıldıktan sonra oyuncu Levent Aktuğ (solda) kurtardı. Fotoğraf: İHA

Uşakspor'un tecrübeli Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Sahadaki özveri ve azme vurgu yapan Şimşir, “Öncelikle skordan ziyade, bütün oyuncu arkadaşlarımı; çok iyi bir mücadele ettikleri, tüm özverilerini sahaya yansıttıkları için canı gönülden tebrik ediyorum. İnanmışlığın eseri olan bu kaliteli oyun skora da yansıdı. Skor, daha da farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız vardı ve 4-0'ı, 5-0'ı yakalayabilirdik” dedi.

‘Ben hayatımda böyle bir maç görmedim’

İlginç penaltı sekansını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Maç güzel bir hikayeyle de sona erdi. Kullanılan 3 penaltının ikisini kalecimiz Ersin Aydın, birini ise oyuncumuz Levent Aktuğ kurtardı. Ben hayatımda böyle bir maç görmedim” dedi.

Son güncelleme 23:20 | 19 Ocak 2020
Ergene Velimeşespor TFF 2. Lig TFF 2. Lig Kırmızı Grup uşakspor
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