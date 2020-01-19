Trabzonspor Kasımpaşa özet! TS gol oldu yağdı!

Süper Lig’de 18. hafta maçında Trabzonspor Kasımpaşa’ya 6-0 yenmeyi başardı. Maçta gol perdesi 25. dakikada Sosa’nın attığı gol ile açıldı. İlk golün hemen 2 dakika sonrasında 27. dakikada Trabzonspor Sørloth’ün golü ile durumu 2-0’a taşıdı. Golleri ardı ardına bulan Trabzonspor 29. dakikada Nwakaeme golü ile durumu 3-0 yaptı. Maçın 46. dakikasında Kasımpaşa’da Sörloth’u formasından çeken Fernandes, ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışında kaldı. İkinci yarı ya da hızlı başlayan Trabzonspor 55. dakikada Sørloth’un golü ile durumu 4-0 yaptı. 83. dakikada Nwakaeme’nin ayağında geldi ve maç 5-0 oldu. 88. dakikada Sørloth üçüncü golünü atarak maçın sonucunu 6-0 olarak belirledi.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA ÖZET İZLE

KADROLAR

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Tarkan, Aytaç, İlhan Depe, Hajradinovic, Koita, Thiam

Bordo-mavililer bu mücadele öncesinde 32 puanla 5. sırada yer alırken, Kasımpaşa da 15 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takımın Süper Lig'in 1. haftasında İstanbul'da oynadıkları mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.