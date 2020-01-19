SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Aslan ikinci yarıya galibiyetle başladı!
Trabzonspor Kasımpaşa özet! TS gol oldu yağdı!
Trabzonspor

Trabzonspor Kasımpaşa özet! TS gol oldu yağdı!

Trabzonspor Kasımpaşa'yı evinde 6-0 mağlup etti. Trabzonspor'a üç puanı getiren golleri Sosa, Sorloth (3) ve Nwakaeme (2) kaydetti. Kasımpaşa'da ise Jorge Fernandes kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İşte Trabzonspor Denizlispor özeti...

19 Ocak 2020 17:58

Süper Lig’de 18. hafta maçında Trabzonspor Kasımpaşa’ya 6-0 yenmeyi başardı. Maçta gol perdesi 25. dakikada Sosa’nın attığı gol ile açıldı. İlk golün hemen 2 dakika sonrasında 27. dakikada Trabzonspor Sørloth’ün golü ile durumu 2-0’a taşıdı. Golleri ardı ardına bulan Trabzonspor 29. dakikada Nwakaeme golü ile durumu 3-0 yaptı. Maçın 46. dakikasında Kasımpaşa’da Sörloth’u formasından çeken Fernandes, ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışında kaldı. İkinci yarı ya da hızlı başlayan Trabzonspor 55. dakikada Sørloth’un golü ile durumu 4-0 yaptı. 83. dakikada Nwakaeme’nin ayağında geldi ve maç 5-0 oldu. 88. dakikada Sørloth üçüncü golünü atarak maçın sonucunu 6-0 olarak belirledi.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA ÖZET İZLE

KADROLAR

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Tarkan, Aytaç, İlhan Depe, Hajradinovic, Koita, Thiam

Bordo-mavililer bu mücadele öncesinde 32 puanla 5. sırada yer alırken, Kasımpaşa da 15 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takımın Süper Lig'in 1. haftasında İstanbul'da oynadıkları mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Son güncelleme 17:58 | 19 Ocak 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Trabzonspor
18 10 35
4 Fenerbahçe
18 10 34
5 Alanyaspor
18 9 32
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 13:30
0
-
3
Göztepe S.K.
Galatasaray
Bugün - 16:00
2
-
1
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR