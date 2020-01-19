CANLI YAYIN | Trabzonspor Kasımpaşa

Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Şampiyonluk yarışı veren bordo-mavililer, 17. haftadaki 6-2’lik Kayserispor galibiyeti sonrasında yaşanan teknik direktör krizinden sonra ilk lig maçına çıkıyor. Ünal Karaman’ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlük koltuğuna Hüseyin Çimşir oturdu.
KADROLAR
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
Kasımpaşa: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Tarkan, Aytaç, İlhan Depe, Hajradinovic, Koita, Thiam
Bordo-mavililer bu mücadele öncesinde 32 puanla 5. sırada yer alırken, Kasımpaşa da 15 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takımın Süper Lig’in 1. haftasında İstanbul’da oynadıkları mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
TRABZONSPOR KASIMPAŞA CANLI İZLE