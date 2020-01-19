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CANLI YAYIN | Trabzonspor Kasımpaşa
Trabzonspor

CANLI YAYIN | Trabzonspor Kasımpaşa

Lig arasında teknik direktörünü değiştiren Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile ilk Süper Lig maçına Kasımpaşa karşısında çıkıyor. Trabzonspor Kasımpaşa maçı canlı yayını ile tüm detaylar SKOR'da... Saat 16.00'da başlayacak maçın kadroları belli oldu. Ayrıca Trabzonspor Kasımpaşa için beIN Sports canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor...

19 Ocak 2020 15:04

Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Medical Park Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Şampiyonluk yarışı veren bordo-mavililer, 17. haftadaki 6-2’lik Kayserispor galibiyeti sonrasında yaşanan teknik direktör krizinden sonra ilk lig maçına çıkıyor. Ünal Karaman’ın ayrılığı sonrasında teknik direktörlük koltuğuna Hüseyin Çimşir oturdu.

KADROLAR

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih, Doğucan, Brecka, Fernandes, Özgür, Tarkan, Aytaç, İlhan Depe, Hajradinovic, Koita, Thiam

Bordo-mavililer bu mücadele öncesinde 32 puanla 5. sırada yer alırken, Kasımpaşa da 15 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takımın Süper Lig’in 1. haftasında İstanbul’da oynadıkları mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA CANLI İZLE

Son güncelleme 16:01 | 19 Ocak 2020
Kasımpaşa süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
17 11 37
2 Istanbul Basaksehir
18 10 36
3 Fenerbahçe
18 10 34
4 Alanyaspor
18 9 32
5 Trabzonspor
17 9 32
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